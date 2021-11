Com Neymar e Alisson, Fifa anuncia indicados ao prêmio The Best; confira a lista completa

A Fifa anunciou nesta segunda-feira os indicados ao prêmio The Best, que coroa os melhores do ano no futebol. Neymar, do Paris Saint-Germain, e Alisson, do Liverpool, são os representantes brasileiros. O volante ítalo-brasileiro Jorginho, do Chelsea, também foi nomeado (confira a lista completa mais abaixo). O evento será no dia 17 de janeiro de 2022. Não há brasileiras concorrendo no futebol feminino.

Serão premiados os melhores jogadores, treinadores e goleiros entre homens e mulheres. Os finalistas do prêmio Puskás de gol mais bonito do ano serão conhecidos em breve. Os indicados foram apontados por dois grupos de especialistas da Fifa: um para as premiações no futebol masculino, e outro para o futebol feminino (saiba quem são eles mais abaixo).

O período de avaliação para o prêmio é 8 de outubro de 2020 até 7 de agosto de 2021. Em 2020, Neymar também esteve entre os 10 indicados, mas ficou fora do trio finalista, que foi formado por Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Messi. O polonês do Bayern ficou com o prêmio.

Vale reforçar: o Fifa The Best não é o mesmo que a Bola de Ouro, dado pela revista France Football. Os dois prêmios se unificaram entre 2010 e 2015, mas em 2016 a Fifa resolveu se separar novamente. A Bola de Ouro de 2021 vai ser entregue no próximo dia 29 de novembro.

Veja a lista de indicados ao The Best:

Melhor jogador

Karim Benzema (França / Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus / Manchester United)

Robert Lewandowski (Polônia / Bayern de Munique)

Lionel Messi (Argentina / Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (Noruega / Borussia Dortmund)

Jorginho (Itália / Chelsea)

N’Golo Kanté (França / Chelsea)

Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito / Liverpool)

