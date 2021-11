Com participantes em mais de dez modalidades, equipes do AC começam a brilhar nos jogos escolares

Mais de 100 estudantes estão representando o Acre em 16 modalidades esportivas nos Jogos Escolares Brasileiros de 2021. A competição acontece no Centro Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A estreia do estado ocorreu na Ginástica Rítmica,na última quinta-feira (28). É a primeira vez que o Estado participa nessa modalidade.

Na natação, o Acre também se destacou. Nos 50 metros nado borboleta, feminino, as atletas Júlia Guedes Borges e Jhully Barbosa conquistaram os 5º e 6º lugares. Já nos 50 metros nado borboleta masculino, o atleta Fernando Weber conseguiu, na série, chegar em primeiro lugar.

A dupla de vôlei de praia masculino do Acre venceu, por W.O a equipe do Rio de Janeiro, que não compareceu para a realização da partida e agora, os atletas Cauê Saraiva e Bruno Santana enfrentarão os time de Alagoas e Espírito Santo na competição.

O time masculino de Vôlei derrotou a equipe de Rondônia por 9 a 1. Por outro lado, o futsal feminino perdeu para o Rio Grande do Sul por 4 a 2.

Os Jogos Escolares Brasileiros encerram no dia 5 de novembro e contam com a participação de todos os Estados brasileiros, reunindo mais de 6,2 mil atletas que estão disputando 17 modalidades esportivas diferentes. Ao todo, 195 troféus e 2.247 medalhas serão distribuídos aos vencedores.

As competições estão sendo realizadas pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e no Acre as seletivas para as competições foram organizadas pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) em parceria com a Federação Acreana de Desporto Escolar (Fade).