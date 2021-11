Com previsão de chuvas diárias, Friale diz que nível dos rios subirá muito até o fim de novembro

Em boletim metereológico divulgado nesta segunda-feira (8), o mago Davi Friale disse que Acre deve enfrentar intensas chuvas nos próximos dias.

“A elevada umidade do ar, originária do oceano Atlântico, deixará o tempo com muitas nuvens e chuvas intensas durante toda esta semana no Acre. Deve chover todos os dias na maioria dos municípios do estado, inclusive, em Rio Branco”, informa.

O pesquisador aponta que a partir da próxima quinta-feira (11) e durante o próximo fim de semana poderão ocorrer chuvas torrenciais.

“Haverá chuvas diárias, pelo menos até o próximo dia 20 de novembro”, salienta.

Friale destaca que o nível dos rios subirá muito em novembro, especialmente a partir da segunda quinzena.

“Em Rio Branco, o rio Acre deverá subir dos atuais 2m para mais de 8m até o fim deste mês. No entanto, já a partir desta semana, seu nível voltará a subir sensivelmente, tendo em vista as chuvas intensas que tem ocorrido em sua bacia hidrográfica”, finaliza.