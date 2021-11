Com saída de Renato Gaúcho na pauta, Flamengo inicia semana agitada de eleição presidencial

Depois da derrota na final da Libertadores, o Flamengo inicia uma semana que promete ser bastante agitada no Ninho do Urubu e, principalmente, na Gávea. Com a iminente oficialização da saída de Renato Gaúcho, a diretoria vai discutir nesta segunda os próximos passos. E no sábado tem eleição presidencial.

O fracasso diante do Palmeiras no Uruguai deixou Renato, que tem contrato até 31 de dezembro, sem sustentação. A discussão é se ele comanda ou não o time nas quatro últimas partidas do Brasileiro, contra o Ceará (já nesta terça), Sport, Santos e Atlético-GO. O elenco se reapresenta na tarde desta segunda em meio a este clima de indecisão .

A cúpula do futebol rubro-negro também começa a traçar o perfil do próximo treinador, agora com mais tempo do que nas últimas vezes em que precisou fazer a troca de comando, como nos casos de Rogério Ceni e Renato. A tendência é de que os contatos se intensifiquem após a eleição.