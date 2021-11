Com show de Kevin Durant e James Harden, Nets batem os Raptors

Após sofrer no primeiro tempo e encontrar problemas contra uma adversário bem organizado, os Nets cresceram na segunda etapa, sobretudo por conta de grande partida da dupla Kevin Durant e James Harden, para virar o duelo e conquistar importante vitória.

Durant foi o cestinha da partida com 31 pontos, além de 7 rebotes e 7 assistências. Harden anotou double-double com 28 pontos, 10 rebotes e 8 assistências.

Por fim, Blake Griffin foi outro que estava em tarde inspirada, conseguindo double-double com 14 pontos e 11 rebotes. Foram ainda 3 assistências para o ala-pivô do Brooklyn.

Os Raptors contaram com o retorno de Pascal Siakam, que estreou na temporada após ficar seis meses fora devido a uma cirurgia no ombro. O ala-pivô jogou por 25 minutos e marcou 15 pontos, com 4 rebotes e 1 assistência.

O grande destaque de Toronto foi Fred VanVleet. O armador marcou 21 pontos, com 3 rebotes e 8 assistências. OG Anunoby confirmou a boa fase e fez mais um bom jogo com 16 pontos, 8 rebotes e 3 assistências.

Com campanha de 7-3, o Brooklyn Nets não terá descanso e encara o Chicago Bulls nesta segunda-feira (8), em jogo que acontecerá em Chicago. O time de Durant e companhia ocupa a 3ª colocação na Conferência Leste.

Já o Toronto Raptors volta às quadras na próxima quarta-feira (10), quando encara o Boston Celtics, fora de casa. Com campanha de 6-5, os Raptors estão na 8ª posição do Leste.

O JOGO

Bruce Brown Jr. inaugurou os trabalhos no Canadá com cesta de dois pontos para os Nets e na sequencia OG Anunoby empatou com enterrada. Fred VanVleet acertou bola de três pontos para dar vantagem aos donos da casa, mas Joe Harris deixou tudo igual de novo, convertendo do perímetro.

O primeiro período foi lá e cá e teve Kevin Durant, com 10 pontos, como grande destaque. Brooklyn venceu por 29 a 26.

O segundo quarto foi inteiramente dominado por Toronto. Joe Harris abriu para os Nets e VanVleet fez os primeiros dos donos da casa com bola tripla.

A virada veio com o próprio VanVleet um pouco depois, em 40 a 39 e com ótima atuação do armador Toronto foi abrindo e conseguiu diferença de 7 pontos, fechando o primeiro tempo ganhando por 60 a 53.

Logo no começo do segundo tempo o jogo virou. Bruce Brown marcou cesta de dois para abrir o período e os Nets conseguiram corrida de 9-0, já assumindo a dianteira do marcador para não perder mais. A cesta da virada foi bola de três de Blake Griffin, que fez grande jogo.

Os Raptors se perderam e Brooklyn se aproveitou disso e foi abrindo margem. Com Durant fazendo grande quarto, a diferença chegou a oito pontos em 77 a 69.

No fim do quarto, Toronto ainda deu uma pequena esperança para sua torcida, encostando no marcador que apontava 77 a 75, mas os Nets logo se recuperaram e fecharam o terceiro período vencendo por 88 a 77. Teve jogada “showtime” de Durant e Harden.

Durant finds Harden, right back to DURANT pic.twitter.com/8PdAtXJhWM — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 7, 2021

Nos últimos 12 minutos, equilíbrio, mas sem Brooklyn ser seriamente ameaçado. O mínimo que os Raptors conseguiram foi deixar a vantagem em oito pontos, mas no fim o time mais uma vez se desorganizou e acabou sofrendo a derrota por 116 a 103, com grande show de Durant e James Harden.