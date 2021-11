Comércio de Rio Branco prepara-se para início das vendas da Black Friday e Natal

Com o início de novembro, os empresários de Rio Branco iniciam as divulgações dos preços promocionais para a Black Friday e Natal deste ano e, segundo informações de pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) em parceria com o Data Control Instituto de Pesquisas, ao menos 80% da categoria já observa indicações de melhoria no movimento do setor. O estudo, realizado entre os últimos dias 28 e 29 de outubro, ouve 140 empresários do comércio da capital acreana.

O levantamento aborda os ramos das confecções (38%), variedades (10%), supermercados (6,7%) e aparelhos celulares (5%). Deste segmento, 76% dos empresários demonstram uma boa expectativa quanto às vendas da Black Friday de 2021, enquanto 15% mostram o contrário. Ainda em relação à expectativa de vendas, 10% dos entrevistados acreditam que o cenário pode ter melhorias até a data da Black Friday no calendário, que ocorre dia 26 de novembro.

Quanto às estratégias de alcance das estimativas de vendas, um percentual de 52% dos empresário rio-branquenses deve diminuir os preços dos produtos comercializados – mesmo nesse momento de alta de juros e da inflação – bem como a concessão de descontos (38%) e de mais prazo (10%), além de promoções ou créditos.

Considerando que o mercado de vendas sempre opera sob ameaças, esta premissa leva 80% dos empresários de Rio Branco à preocupação de que o desemprego, a economia e a inflação representam avultadas ameaças para os negócios.

Com o poder aquisitivo do brasileiro em queda progressiva, 46% dos empresários de Rio Branco, estimam vendas (na Black Friday), a valores médios de R$50,00 a R$100,00. Considerando que outros 35% admitem vendas a valores médios de até R$50,00, os preços médios das vendas na Black Friday pode ser de até R$100,00, na opinião de 81% dos empresários.

A pesquisa aponta ainda a expectativa de contratação de pessoal para a Black Friday deste ano, e constatou que 46% dos participantes demonstram indicações positivas a contratações, enquanto 58% não devem contratar para nenhuma das datas de final de ano.