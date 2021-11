Comitiva do Acre é destaque na abertura da 24ª Conferência da UNALE

A abertura da 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), reuniu centenas de pessoas no Centro de Eventos Bosque, na noite desta quarta-feira (24), em Campo Grande, MS. Com a presença de 234 deputados estaduais, a edição desse ano marcou a retomada dos debates presenciais, já que por causa da pandemia, a Conferência foi suspensa em 2020. Com uma delegação composta por 13 deputados, o Acre foi destaque na primeira noite de evento com uma homenagem ao deputado José Luiz Tchê, que por duas vezes presidiu a entidade.

A presidente da UNALE, Ivana Bastos, da Bahia, entregou ao parlamentar acreano uma placa em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à instituição.

“A UNALE tem dois momentos: antes e depois da passagem do Tchê nessa presidência. Gratidão é a palavra que expressa melhor nosso reconhecimento”, disse ela ao homenagear Luiz Tchê.

O presidente da ALEAC, Nicolau Júnior agradeceu a acolhida na capital sul mato-grossense e parabenizou a organização do evento pelos temas escolhidos para as palestras desse ano.

“Vamos debater aqui os aspectos econômicos do agronegócio e as principais alterações que podem impactar nas campanhas eleitorais, assuntos pertinentes para qualquer parlamento”, pontuou.

Além de Nicolau participam da Conferência a deputada Meire Serafim e os deputados, Fagner Calegário, Cadmiel Bonfim, Edvaldo Magalhães, Neném Almeida, Antônio Pedro, Luiz Gonzaga, André Vale, Luiz Tchê, Jose Bestene, Manoel Morais.

Nesta quinta-feira (25), segundo dia de conferência, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina e o ministro do STF, Luiz Fachin serão dois dos principais palestrantes do evento.

A conferência termina na sexta, com a eleição da nova diretoria para o biênio 2022/2023.