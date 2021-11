Como alisar o cabelo com leite de coco e limão: Um produto natural incrível

Você ainda não experimentou esta máscara natural para alisamento de cabelo? A combinação de leite de coco e limão é perfeita para a nutrição profunda de cabelos secos e danificados, elimina completamente o calor e dá aos cabelos a força e a densidade de que precisam para ficar mais lisos e lisos. Com este procedimento, você poderá parar de usar ferros com tanta frequência que conseguirá alisar e assim seu cabelo não ficará tão danificado ou sofrerá as consequências catastróficas do uso excessivo desses dispositivos como ressecamento, quebra, pontas abertas, eletricidade estática, etc. Continue lendo o artigo no site e descubra passo a passo como alisar o cabelo com leite de coco e limão.

Índice

Benefícios do leite de coco para o cabelo Máscara de alisamento de cabelo com leite de coco e limão Outros remédios caseiros para alisamento de cabelo Dicas para cabelos naturalmente mais lisos

Benefícios do leite de coco para o cabelo

Se você quer alisar o cabelo liso e mostrar uma juba muito mais bonita, sedosa e sem gripe, pode ligar ao leite de coco, um produto muito rico em vitaminas B, C e E, cálcio, magnésio, ferro, selênio, fósforo , aminoácidos e proteínas que ajudam a restaurar o cabelo em profundidade, da raiz às pontas. Com essa penetração na fibra capilar, o resultado será um cabelo muito mais hidratado, macio, macio e sem estufar. Preste atenção nas linhas a seguir, nas quais descrevemos em detalhes os principais benefícios e propriedades do leite de coco para os cabelos:

É ideal para restaurar os cabelos secos e quebradiços, pois sua composição nutricional nutre e hidrata a umidade do cabelo por dentro, para que fique totalmente restaurado e reestruturado. Isso ajuda a combater o calor, dá maciez extra ao cabelo e evita pontas duplas.

Condiciona o cabelo de forma natural, acalma o excesso de volume e confere-lhe um aspecto mais liso e saudável.

Revitaliza os folículos capilares, fazendo com que o cabelo fique mais saudável e forte. Também é uma boa ajuda para impedir a queda excessiva de cabelo.

Ele atua como um bom desembaraçador para ajudar a eliminar nós pesados ​​e tornar a modelagem mais fácil.

Protege o cabelo de danos causados ​​por contaminantes externos e dispositivos térmicos de uso frequente (secadores, ferros, ferros de engomar, etc.).

O tratamento que sugerimos neste artigo também inclui limão como ingrediente, cítrico com propriedades adstringentes e antibacterianas que lhe permitirão manter o cabelo limpo e fresco por muito tempo e sem caspa. Além disso, esta fruta confere à crina um brilho natural muito lisonjeiro.

Máscara de alisamento de cabelo com leite de coco e limão

Alise o cabelo com leite de coco e limão. Você só precisa preparar uma máscara capilar seguindo as instruções abaixo. Você pode comprar leite de coco em supermercados ou lojas especializadas na venda de produtos naturais, naturais ou online.

Ingridientes

1 xícara de leite de coco

1/2 limão

touca de banho ou toalha

Preparação e aplicação

Corte 1 limão ao meio e esprema metade para obter o sumo natural desta fruta. Em uma tigela, misture o leite de coco e o suco de limão espremido na hora. Coloque o prato na geladeira por cerca de 1 hora para esfriar. Após esse tempo, tire a mistura da geladeira e aplique nos cabelos. Primeiro, lave o cabelo como de costume e, quando terminar e o cabelo ainda estiver úmido, aplique leite de coco e máscara de limão do couro cabeludo às pontas. Massageie a superfície do couro cabeludo com a ponta dos dedos para que a máscara penetre bem nos folículos capilares e distribua o produto uniformemente por todos os fios. Quando seu cabelo estiver saturado, coloque uma touca de banho ou enrole-a em uma toalha. Isso fará com que o produto funcione muito melhor nas fibras do cabelo devido ao efeito de calor criado. A máscara deve funcionar por cerca de 30 minutos. Após este tempo, finalmente enxágue com bastante água morna e lave os cabelos com um xampu suave.

Faça este tratamento com leite de coco e limão para alisar o cabelo 1 ou 2 vezes por semana e você verá como seu cabelo fica muito mais hidratado, macio, liso e gerenciável em muito pouco tempo.

Outros remédios caseiros para alisamento de cabelo

Este não é o único alisador de cabelo natural existente, pois existem outros produtos que também têm boas propriedades hidratantes, reparadoras e alisadoras e podem ajudar o seu cabelo a obter a hidratação e a densidade de que necessita para ficar mais liso e liso. Olá. Considere os seguintes remédios caseiros para alisamento de cabelo e você pode experimentá-los:

Óleo de coco para alisamento de cabelo

O óleo de coco, assim como o leite de coco, ajuda a hidratar os cabelos secos, eliminar o calor e ter cabelos mais lisos e brilhantes.

Adicione 2 colheres de sopa de óleo de coco à tigela e leve ao microondas por alguns segundos. Quando o óleo de coco estiver líquido, misture com um garfo à mão ou no liquidificador com 1 colher de sopa de azeite e o purê de 1 abacate amassado. Aplique no cabelo e deixe por 20 a 30 minutos. Se o seu cabelo for muito oleoso, substitua o suco de limão por azeite ou evite aplicar a máscara no couro cabeludo.

Convidamos você a ler o artigo Como alisar o cabelo com óleo de coco para continuar a descobrir mais tratamentos como este.

Máscara para alisamento de cabelo com amido de milho

O fubá, conhecido como amido de milho, possui propriedades anticongelantes que combatem com eficácia os problemas dos cabelos, além de facilitar muito a modelagem e ajudar a controlar o excesso de oleosidade dos fios.

Em uma tigela, misture 4 colheres de sopa de amido de milho e 2 copos de leite de coco. Despeje a mistura em uma panela e aqueça em fogo baixo mexendo com uma colher. Quando conseguir algum tipo de creme espesso, retire a panela do fogo e espere esfriar. Aplique o creme resultante nos cabelos secos e deixe por 1 hora. Após este tempo, enxágue e lave os cabelos normalmente.

Máscara de mel, leite e morangos

Esta máscara para alisar os cabelos dará ao seu cabelo uma vitalidade e maciez excepcionais. Os ingredientes com que são preparados são óptimos para cuidar dos cabelos e fornecer as vitaminas de que precisam para terem um aspecto espectacular.

Lave 2 morangos, retire o caule e corte-os em pedaços. Bata os morangos com 1 copo de leite frio e 2 colheres de sopa de mel orgânico. Aplique a máscara resultante no cabelo úmido e deixe descansar por 1 hora. Em seguida, enxágue, lave, aplique condicionador e penteie o cabelo, mesmo se ele estiver molhado.

Além disso, não perca as seguintes máscaras de alisamento de cabelo caseiras.

Dicas para cabelos naturalmente mais lisos