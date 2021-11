Como comprar passagens aéreas baratas na Black Friday?

Passagens aéreas baratas também fazem parte dos itens que costumam ter grande procura durante a Black Friday, uma das datas mais esperadas do ano pelos consumidores. Com os descontos, é possível realizar aquela viagem tão esperada, seja no Brasil ou no exterior.

Se você ainda não sabe quando começa a Black Friday 2021, marque em seu calendário: 26 de novembro. Para este dia, a promessa do comércio é de muitas ofertas, nos mais variados segmentos, trazendo ótimas oportunidades para adquirir produtos e serviços por preços mais em conta.

Quer saber como aproveitar a Black Friday para comprar passagens mais baratas? O TecMundo preparou algumas dicas para ajudar nessa tarefa, confira.

Planeje-se com antecedência

Pensando em cidades do Nordeste para viajar? Prefere a região sul do país, as praias do Rio de Janeiro ou algum destino no exterior? Independente do local onde esteja pensando em ir, é essencial se planejar com antecedência para aproveitar as melhores ofertas de passagens.

Como os preços para uma mesma rota podem variar dependendo das datas da compra e da viagem, tenha esses detalhes definidos antes de iniciar a busca. Também é bom ser flexível, listando alternativas de lugares e datas, caso as opções desejadas não possuam descontos.

Planeje os detalhes da viagem com antecedência.Fonte: Pixabay

Vale destacar que alguns destinos, principalmente no exterior, ainda podem apresentar restrições para receber viajantes estrangeiros. Por isso, não deixe de pesquisar sobre a abertura de fronteiras no país que pretende visitar e se há alguma exigência das agências de saúde locais.

Também é importante atualizar seu cartão de vacinação e levá-lo na bagagem, seja a versão impressa ou a digital. Além de alguns países exigirem o comprovante, a entrada em estabelecimentos e eventos pode ser condicionada à apresentação do documento.

Acompanhe os preços de passagens aéreas antes da Black Friday

Depois de definir o roteiro desejado, listando possíveis destinos e datas, é hora de começar a acompanhar os preços, de preferência algumas semanas antes do evento promocional. Dessa forma, você terá uma melhor noção dos valores cobrados pelas companhias aéreas no dia a dia.

Ao acompanhar a variação dos preços, será possível evitar cair em armadilhas no dia da Black Friday, pois o viajante conseguirá distinguir se a passagem está barata ou não quando chegar a hora de comprar. Isso também ajuda a prevenir a compra por impulso, ao se deparar com uma suposta promoção.

As tarifas podem mudar bastante de uma data para outra.Fonte: Pixabay

Muitos sites de comparação de tarifas oferecem ferramentas de alerta de preços, avisando o passageiro quando os valores aumentam e diminuem. Pode ser um recurso interessante para auxiliar na busca por uma passagem de avião barata.

Use as milhas para comprar passagens aéreas

Para quem está de olho em passagem aérea na promoção na Black Friday 2021, outra dica é usar as milhas. Normalmente, esses pontos já diminuem os custos das viagens consideravelmente, e as vantagens podem ficar ainda maiores com a data de ofertas.

Trata-se de pontos gerados por programas de fidelidade de empresas aéreas e cartões de crédito, distribuídos à medida em que o usuário realiza viagens e adquire produtos e serviços. E mesmo que você não faça parte de nenhum programa de milhas, ainda pode aproveitar os descontos.

Quem viaja muito pode acumular milhas.Fonte: Unsplash

É que alguns sites realizam a compra das milhas de quem tem e não vai usá-las, fazendo a venda para terceiros. Há também as plataformas que atuam na intermediação da transação entre vendedores e compradores, igualmente trazendo ofertas interessantes.

Algumas das páginas que oferecem tais serviços são:

123 Milhas

MaxMilhas

OpenMilhas

Pesquise em sites de compra de passagens

Outra dica para pesquisar passagem aérea na promoção durante a sexta-feira mais econômica do ano é ficar de olho nos sites especializados em vendas de passagens. Essas páginas normalmente oferecem descontos e boas condições de parcelamento, facilitando a compra.

Além das passagens, muitos sites de agências de viagens apresentam, nesta época, várias ofertas de pacotes, incluindo hospedagem, passeios e outros serviços. Mas esses acréscimos podem deixar a viagem mais cara, por isso é preciso verificar com atenção se vale a pena optar por um pacote completo.

Verifique as regras de bagagem antes de viajar.Fonte: Pixabay

As pesquisas nos sites de vendas de passagens confiáveis devem começar bem antes da Black Friday 2021, como comentamos no início do texto. Além de conferir a variação dos preços, você pode encontrar algumas ofertas antecipadas, trazendo boas oportunidades para economizar.

Onde pesquisar passagem de avião em promoção? Fique de olho em sites como:

Decolar

CVC

ViajaNet

SkyScanner

Passagens Promo

Submarino Viagens

Expedia

Confira as promoções oferecidas pelas companhias aéreas na Black Friday

Além das páginas de agências de viagens e empresas que vendem milhas para terceiros, quem busca passagens aéreas baratas precisa acompanhar os sites das companhias aéreas. De olho no dia da Black Friday, elas podem realizar suas próprias promoções, disponibilizando tarifas reduzidas para alguns lugares.

Confira os preços nas páginas da Gol, Azul, LATAM Airlines, Copa Airlines, American Airlines e TAP Air Portugal, entre outras aéreas, que atendem a diversos destinos. Rotas nacionais e voos internacionais são comercializados por elas, inclusive trazendo muitas opções de viagens para o exterior.

Passagens de ônibus: uma alternativa mais barata

Quanto é a passagem de ônibus na Black Friday? Uma dica interessante para quem busca o máximo de economia é conferir as ofertas de viagens do transporte rodoviário, normalmente mais baratas que as tarifas de avião, podendo ficar ainda mais atrativas nesta época do ano.

Visite os sites das viações de ônibus que atendem ao trajeto para o destino desejado e acompanhe os preços. Também é interessante verificar os descontos oferecidos por sites como ClickBus, QueroPassagem e DeÔnibus, assim como as ofertas na plataforma Buser.

Agora que você já sabe quando começa a Black Friday e como aproveitar a data para comprar passagens mais baratas, siga as dicas para conseguir os melhores descontos. Já escolheu para onde vai viajar?