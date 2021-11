Como consultar o Auxílio Brasil pelo CPF? Veja passo a passo

O Auxílio Brasil é um novo programa do Governo Federal criado com a promessa de substituir o Bolsa Família. A proposta é de que as famílias continuem recebendo os recursos diretamente, decidindo por conta própria a melhor forma de utilizá-los.

As pessoas que recebiam o Bolsa Família foram automaticamente cadastradas para o Auxílio Brasil. Para saber se você tem direito ao benefício, a consulta pode ser feita através do site do CadÚnico, dentro do portal do Ministério da Cidadania.

Como consultar benefício pelo CPF?

O benefício também pode ser consultado através da nova versão do aplicativo do Bolsa Família, que está disponível para Android e iOS. Para acessar, o usuário é o CPF, e a senha é a mesma cadastrada em outros aplicativos da Caixa.

Caso você não tenha cadastro, é só clicar em “É novo por aqui? Cadastre-se”. Se você já é usuário mas não lembra da senha, pode criar uma nova em “Recuperar senha”.

No aplicativo ainda será possível consultar o valor do benefício, verificar o calendário de pagamentos, ver as transferências dos últimos 12 meses, tirar dúvidas e encontrar dicas sobre o programa.