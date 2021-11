Como desencardir roupa branca: mistura caseira mais eficiente que qualquer produto de limpeza

Todo mundo acha que é um pesadelo desencardir roupa branca. Entretanto, a verdade é que, com alguns elementos muito comuns, você pode resolver o problema de maneira eficiente. Apenas com uma mistura caseira você consegue clarear suas roupas brancas. E isso pode ser mais eficaz do que os produtos de limpeza com os quais você já está acostumado. Então, acompanhe as dicas de hoje, 12 de novembro, aqui no Casa & Agro.

Apesar de serem coringas no guarda-roupas, roupas dessa cor costumam manchar facilmente. Assim, questões cotidianas como desodorantes, canetas, lavagens mal feitas e, até comidas, podem criar manchas ou amarelar esse tipo de roupa. Então, aprender a desencardir roupa branca de maneira simples, vai otimizar o seu tempo e dar ainda mais qualidade às suas roupas.

Como desencardir roupa branca com mistura caseira

Ao contrário do que muita gente pensa, o uso indiscriminado de alvejantes pode fazer com as roupas fiquem ainda mais escuras. Por essa razão, muitas vezes a melhor escolha é optar por elementos caseiros que são até mais eficientes. Além disso, também costumam ser mais baratos e mais fáceis de se encontrar.

