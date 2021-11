Como empreender do zero: dicas essenciais

Você sabe como empreender do zero? Se não, mas tem o sonho de abrir o próprio negócio (um dos sonhos de consumo mais comuns junto com comprar uma casa e viajar o país), então precisa aprender. Afinal de contas, não é fácil ter a sua empresa e conseguir fazê-la dar lucro de maneira consistente a ponto de viver com base nos seus ganhos.

Tanto não é fácil que a maioria das pessoas não consegue. A prova disso é a estatística de que 6 em cada 10 empresas abertas no Brasil acabam por fechar as portas em apenas 5 anos de atuação, como se esse período fosse uma espécie de barreira que limita o crescimento dos negócios e corta aqueles que ainda não chegaram no nível certo nesse período.

Então como empreender do zero com sucesso para superar essa barreira? Siga a leitura para saber mais!

Como empreender do zero: 5 dicas essenciais

1. Não comece do zero

Sim, este é um texto sobre como empreender do zero, mas você já pensou que talvez seja melhor iniciar do 1 ou do 2? Existem muitas empresas do mercado que já estão começadas e podem ser justamente o que você precisa para aplicar sua veia empreendedora.

Isso porque muitos negócios não são iniciados do jeito certo. Pode ser muito difícil começar uma empresa, especialmente se você nunca teve experiência na área. Portanto, você pode perder tempo e recursos em um processo perigoso e que pode muito bem ser pulado. Dessa forma, você entra no mercado com uma empresa já estabelecida e pode apenas se dedicar a administrá-la.

Para comprar a empresa certa, no entanto, é vital fazer um bom valuation e entender qual negócio realmente tem potencial de crescimento e uma boa gestão atual. O site Valutech pode ajudar com isso.

2. Tenha um plano de negócios sólido

Caso você decida começar a sua empresa do zero, precisará de um bom plano de negócios, um guia para liderar a sua marca em direção aos objetivos estabelecidos por você.

Esse plano de negócios precisa tratar de elementos como:

seu modelo de negócios (o que será vendido, para quem, qual a margem de lucro e como operacionalizar tudo);

suas metas de curto, médio e longo prazo;

sua persona;

seu estudo de mercado;

e muito mais.

A ideia é que você esteja totalmente preparado para pegar a sua empresa do zero (de uma simples folha de papel dizendo que você tem um CNPJ) até uma marca reconhecida na sua área.

3. Entenda muito bem quem é seu público

Para ter sucesso, sua empresa precisará de uma grande aderência do público, especialmente porque você está iniciando do zero e ainda não tem o benefício de ter uma marca reconhecida no mercado.

Para ter uma grande aderência do público é vital entender quem ele é e quais são as suas dores reais. É por isso que a maior parte dos empreendedores de sucesso eram, antes de tudo, alguém com uma necessidade específica ou alguém que trabalhava em um mercado, lidava com clientes o tempo todo e reconheceu uma necessidade no setor.

Quando você entende bem o seu público, consegue organizar melhor o seu produto e sua campanha de marketing, gerando mais valor e, principalmente, mais aderência das pessoas. Assim, sua empresa tem mais chances de fechar vendas e trazer mais resultados, iniciando melhor a sua jornada.

4. Garanta que a sua produção já é viável e otimize-a sempre

A sua empresa não pode perder tempo demorando para arrumar a sua produção. É vital que ela esteja em ordem no menor tempo possível para ganhar produtividade e fazer com que o início da operação seja o mais suave possível.

Pense nessa questão como se fosse, por exemplo, um navio entrando no mar. O processo inicial para tirar o navio do cais de construção e levá-lo para a água é turbulento e “desajeitado”. No entanto, uma vez na água, o barco flutua bem e segue viagem. Com a sua empresa é a mesma coisa. Portanto, tente facilitar ao máximo esse processo.

5. Reinvista seus ganhos no seu crescimento

Por fim, entenda que o começo de uma empresa é essencialmente um processo de retroalimentação. Ou seja, é vital que você reinvista seus ganhos para aumentar o seu crescimento e ganhar mercado. Essa é a estratégia que a maior parte das startups seguem, como o Uber por exemplo (e o que explica os “prejuízos” da empresa).

Pronto! Agora que você já viu como empreender do zero, pode colocar essas dicas em prática para aumentar a sua chance de sucesso na economia hostil e competitiva que nós temos no Brasil. Lembre-se de que existem 2 ou 3 empresas tentando ocupar o seu lugar a todo momento e, portanto, você precisa ser mais produtivo e ter mais qualidade do que eles sempre.

Gostou das dicas? Então compartilhe-as no grupo de empreendedores que você participa!