Como usar o WhatsApp em vários dispositivos ao mesmo tempo

Se você usa o WhatsApp e deseja acessar suas mensagens além do seu smartphone, habilitar o recurso de vários dispositivos é fundamental. Existem inúmeras maneiras de enviar mensagens para amigos e familiares em 2021. Quer seja mensagens de texto SMS, iMessage, Facebook Messenger, Telegram, etc. As opções para enviar mensagens para alguém hoje em dia são abundantes.

Um desses aplicativos que é particularmente popular é o WhatsApp. Lançado em 2009, o WhatsApp tem usado os últimos anos para se proteger como um dos maiores serviços de mensagens do mundo – atraindo mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais em outubro de 2021.