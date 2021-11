Concurso Banco do Brasil: sai resultado da prova objetiva

Já está disponível o resultado definitivo da prova objetiva do concurso Banco do Brasil. A publicação pode ser consultada no site da Fundação Cesgranrio , que organiza a seleção.

É possível conferir o resultado por região de oferta de vagas. Além disso, os candidatos também podem acessar o resultado preliminar da redação.

De acordo com a banca, entre esta quinta e a próxima sexta-feira, 5, os concorrentes que obtiverem nota inferior a 70 poderão solicitar a vista da prova de redação e a revisão das notas. Os recursos, neste caso, são aceitos aqui.

Resultado definitivo da prova objetiva e preliminar da redação

As provas do concurso BB ocorreram em setembro deste ano. O exame objetivo contou com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação (15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Para ser aprovado, é preciso ter alcançado, pelo menos, 50% dos pontos no conjunto das provas objetivas, além de estar classificado em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período. Os selecionados serão contratados, durante esse prazo.

Saiba tudo sobre a seleção do BB

Órgão : Banco do Brasil

: Banco do Brasil Cargos : escriturário

: escriturário Vagas: 4.480 vagas

4.480 vagas Requisito : nível médio

: nível médio Remuneração : R$4.508,40

: R$4.508,40 Banca : Fundação Cesgranrio

: Fundação Cesgranrio Inscrições : de 24 de junho a 7 de agosto

: de 24 de junho a 7 de agosto Provas: 26 de setembro

Concurso Banco do Brasil é o maior da história

Ao todo, o concurso do Banco do Brasil atraiu 1.645.975 candidatos, sendo 1.605.751 inscritos para as vagas de escriturário – agente comercial (tradicional) e 40.224 para as oportunidades de escriturário – agente de tecnologia (TI).

De acordo com o Banco do Brasil, o quantitativo surpreendeu, tornando o concurso o maior da história do país, segundo a Fundação Cesgranrio, organizadora.

“Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional. Acreditamos que os candidatos foram atraídos pelas oportunidades de ascensão e encarreiramento que o BB oferece, além do conjunto de benefícios”, disse o vice-presidente corporativo do BB, Ênio Mathias.

Do total de inscritos, no entanto, 48% faltaram aos exames (765.545), deixando na concorrência mais de 800 mil candidatos. Para o BB, o resultado foi positivo, já que, nas suas três últimas seleções, esse índice foi de 49,9% (2014), 38% (2015) e 52% (2018).

O concurso atual oferece 4.480 vagas para a carreira de escriturário, de nível médio. Neste ano, as oportunidades foram distribuídas por dois perfis profissionais:

agente comercial (escriturário tradicional) – 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e

– 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva.

Os selecionados terão remuneração de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de ajuda alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho.

A carga de trabalho será de 30 horas semanais em regime celetista. Os contratados ainda terão auxílio-transporte e os seguintes benefícios: