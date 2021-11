Concurso Bombeiro AC: 144 vagas em novembro! VEJA

O concurso Bombeiro AC está prestes a acontecer. O governador do estado anunciou em live no Facebook que em novembro deste ano deve ser publicado o edital do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

“Já assinei a criação das comissões. Elas já estão estudando. Logo, logo a agente vai passar pela fase de credenciamento da instituição que irá realizar esse certame. Nossa expectativa é de que no mês de novembro sejam abertas as inscrições e até o fim do ano esse concurso seja realizado para que a gente possa chamar em 2022”, disse Wilson Lima.

A PGE emitiu parecer favorável e recomendou que o concurso oferte quantitativo de vacâncias, que de acordo com da corporação é de 144 vagas, mas esse número ainda poderá sofrer alterações, em virtude do futuro ingresso de outros militares na reserva remunerada.

O último certame do Corpo de Bombeiros acreano foi realizado em 2012. À época foram oferecidas 250 vagas, sendo 200 para candidatos do sexo masculino e 50 para o sexo feminino.

Concurso Bombeiro AC: Situação Atual

8 de novembro de 2021: parecer favorável da PGE

A Procuradoria-Geral do Estado emitiu parecer favorável à realização de concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Acre. De acordo com a análise do CBM AC, as vacâncias existentes, atualmente, são de, aproximadamente, 144 vagas, mas esse número ainda poderá sofrer alterações. A PGE recomendou que esse dado seja usado como base para definir o quantitativo de vagas ofertadas.

13 de agosto de 2021: Governador confirma edital para novembro

Em live mais recente no Facebook o governador do Estado, Wilson Lima, confirmou que os editais para segurança pública, incluindo o do CBM AC, sairão no mês de novembro. A convocação dos candidatos aprovados acontecerá apenas em 2022.

10 de agosto de 2021: Anúncio do governador

O governador do Estado, Gladson Cameli, anunciou em seu perfil oficial do Instagram novos editais da Segurança Pública para setembro, e um deles é o edital do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

17 de novembro: Comissão formada

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre indicou a formação de comissão para realização de concursos públicos para as Forças do Sistema Estadual de Justiça e segurança pública. Integram essa comissão duas militares do Corpo de Bombeiros Militar acreano. Segundo o documento, fazem parte do grupo que vai elaborar a proposta de concurso públicos os seguintes servidores:

Getúlio Monteiro de Castro Teixeira – Delegado de Polícia Civil

Francisca Fragoso dos Santos – 2º Tenente do CBMAC

Mirla da Silva Santos Manchester- CBMAC

Marta Renata da Silva Freitas Alves – PM AC

Siomary Cintia dos Santos Benevides – ISE AC

Leonardo Francisco Salomão – IAPEN AC

Último Concurso Bombeiro AC

No último concurso, realizado em 2012, foram oferecidas 250 vagas, sendo 200 para candidatos do sexo masculino e 50 para o sexo feminino. Neste certame não fora oferecido vagas a candidatos portadores de necessidades especiais.

Para participar do concurso os candidatos precisavam ter até 30 anos, diploma de ensino médio e, no mínimo, 1,60m para o sexo masculino e 1,55m para o sexo feminino. As etapas de seleção foram: prova objetiva; teste de aptidão física; avaliação psicológica; avaliação médica e toxicológica; investigação criminal e social; e curso de formação.

O soldo atualizado para aluno do curso de formação é de R$ 3.398,69, e sobe para R$ 3.990,16 quando o Soldado estiver formado.

A prova objetiva foi composta por 60 questões de múltipla escolha em diversas áreas de conhecimento.

Disciplinas Quantidade de questões Valor de cada questão Pontuação máxima Língua Portuguesa 20 2 40 Matemática 15 2 30 História e Geografia do Acre 10 1 10 Atualidades 5 1 5 Informática Básica 10 1,5 15 Totais 60 100

Para se classificarem, os candidatos precisaram obter pelo menos 50% dos pontos na prova.

Etapas do concurso Bombeiro AC

O concurso conta com teste de aptidão física e os candidatos precisam se preparar para as seguintes etapas:

Resistência Muscular Localizada: teste de apoio de frente sobre o solo e teste de resistência abdominal em 1 minuto

teste de apoio de frente sobre o solo e teste de resistência abdominal em 1 minuto Resistência Cardiovascular: t este de Corrida para homens – desempenho mínimo de 2.800 metros e teste de corrida para mulheres – desempenho mínimo de 2.400 metros

este de Corrida para homens – desempenho mínimo de 2.800 metros e teste de corrida para mulheres – desempenho mínimo de 2.400 metros Teste de Força: teste dinâmico de barra fixa com pegada em pronação para homens (Execução Dinâmica) e teste de barra fixa com pegada em pronação para mulheres (Execução Isométrica)

teste dinâmico de barra fixa com pegada em pronação para homens (Execução Dinâmica) e teste de barra fixa com pegada em pronação para mulheres (Execução Isométrica) Aptidão de Natação: teste de Natação 100 metros nado livre cronometrado para homens – tempo máximo de 2min e teste de natação 100 metros nado livre cronometrado para mulheres – tempo máximo de 2min 30seg

Antes do teste de aptidão é necessário que os candidatos apresentem atestado médico de saúde para comprovar que estão aptos a realizarem os testes.

Resumo do Concurso Bombeiro AC