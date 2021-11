Concurso CGU: órgão pretende lançar edital em 1/12

Informações obtidas com exclusividade pela equipe de jornalismo do Direção Concursos, nesta sexta-feira (12/11), apontam que a CGU pretende publicar o edital de concurso publico em 1 de dezembro de 2021 (concurso CGU).

A informação foi apresentada no relatório administrativo do órgão e coincide com os prazos repassados pelo ministro e representante do órgão, Wagner Rosário. Veja detalhes na imagem abaixo:

Concurso CGU

Importante destacar que o prazo entre a publicação do edital e a realização das provas foi reduzido para dois meses. Veja maiores detalhes aqui!

Além disso, conforme o repassado pelo Ministro e representante da CGU, as provas do concurso deverão ser aplicadas em fevereiro de 2022.

O certame será destinado ao preenchimento de 375 vagas, sendo 300 para o cargo de auditor (diversas especialidades). As demais 75 serão destinadas ao cargo de técnico, que exige apenas nível médio.

Abaixo, você confere a possível divisão de vagas do concurso CGU por localidade:

Auditor Prova Tipo I: Acre: 5 ampla + 1 para negros Amazonas: 6 ampla + 1 para negros Amapá: 5 ampla + 1 para negros Pará: 8 ampla + 2 para negros Rondônia: 4 ampla + 1 para negros Roraima: 5 ampla + 1 para negros Tocantins: 5 ampla + 1 para negros Distrito Federal: 64 ampla + 16 para negros Prova Tipo II: Distrito Federal: 64 ampla + 16 para negros Prova Tipo III: Distrito Federal: 32 ampla + 8 para negros Prova Tipo IV: Distrito Federal: 42 ampla + 12 para negros

Técnico Acre: 2 vagas ampla concorrência; nenhuma para negros Amazonas: 3 ampla + 1 para negros Amapá: 3 ampla + 1 para negros Pará: 3 ampla + 1 para negros Rondônia: 3 ampla + 1 para negros Roraima: 2 ampla + 1 para negros Tocantins: 2 ampla + 1 para negros Distrito Federal: 41 ampla + 10 para negros



As provas serão realizadas em Brasília, em todas as capitais do norte do país e em uma cidade por região (nordeste, sudeste e sul), sendo:

Nordeste: Recife (PE)

Sul: Porto Alegre (RS)

Sudeste: São Paulo (SP);

Centro-Oeste: Brasília (DF)

Norte: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Palmas (TO)

Veja todos os detalhes aqui!

Resumo concurso CGU: