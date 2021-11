Concurso Ibama 2021: sai edital com 568 vagas efetivas

O edital do concurso Ibama foi publicado na noite desta segunda-feira, 29. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis oferece 568 vagas para efetivos. As oportunidades são para cargos dos níveis médio e superior, com salários de até R$8,5 mil.

Do total de oportunidades, 432 são para técnico ambiental, carreira que exige o ensino médio completo. A remuneração inicial é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As demais chances serão para os seguintes cargos de nível superior: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Em ambos os casos, para se candidatar é possível ter graduação em qualquer área. Os ganhos são de R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação e gratificação de desempenho.

No caso dos analistas ambientais, os aprovados poderão atuar em três especialidades:

Licenciamento Ambiental;

Recuperação ambiental, monitoramento e uso sustentável da biodiversidade, controle e fiscalização;

Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental.

Confira a análise do edital:

As vagas de técnico ambiental estão distribuídas entre todos os 26 estados e o Distrito Federal. Já as oportunidades para analista administrativo e analista ambiental estão concentradas apenas no Distrito Federal.

Veja a distribuição das vagas do concurso Ibama por lotação:

Cargo Estado Total de vagas Técnico ambiental Acre 15 Alagoas 5 Amazonas 25 Amapá 10 Bahia 5 Ceará 5 Distrito Federal 97 Espírito Santo 5 Goiás 10 Maranhão 20 Minas Gerais 5 Mato Grosso do Sul 10 Mato Grosso 30 Pará 65 Paraíba 5 Pernambuco 5 Piauí 5 Paraná 10 Rio de Janeiro 10 Rio Grande do Norte 5 Rondônia 20 Roraima 15 Rio Grande do Sul 15 Santa Catarina 5 Sergipe 5 São Paulo 10 Tocantins 15 Analista administrativo Distrito Federal 40 Analista ambiental – Tema 1:

Licenciamento Ambiental Distrito Federal 35 Analista ambiental – Tema 2: Recuperação

Ambiental, Monitoramento e Uso Sustentável

da Biodiversidade, Controle e Fiscalização Distrito Federal 39 Analista ambiental – Tema 3: Gestão,

Proteção e Controle da Qualidade Ambiental Distrito Federal 22

A critério da Administração do instituto, o candidato poderá ser lotado em qualquer unidade do Ibama, no estado de vaga a que concorre. Além da listagem por estado os aprovados também serão listados pela classificação geral no cargo.

Em caso de não existência de aprovado em um ou mais estados, o Ibama poderá recorrer à classificação geral no resultado final do concurso.

A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas por semana. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros.