Concurso Ibama 2022: descubra quais cargos serão ofertados

O concurso Ibama 2022 está autorizado e tem seu edital previsto para sair até março do ano que vem. Até lá, os interessados devem ficar atentos aos cargos que serão oferecidos, assim como seus requisitos e salários.

Conforme a portaria autorizativa do Ministério da Economia, 568 vagas podem ser preenchidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Esse quantitativo, no entanto, pode ser igual ou menor, dependendo da necessidade do órgão.

Como concursos federais não são autorizados constantemente, tudo indica que o Ibama usará todas as vagas autorizadas. Desta forma, do total de oportunidades, 432 estão previstas para o nível médio, no cargo de técnico ambiental.

A remuneração inicial para a carreira é de R$4.063,34, incluindo o auxílio-alimentação (R$458) e a gratificação de desempenho (R$1.382,40). Vale lembrar que esse será o primeiro concurso para a carreira.

As outras vagas autorizadas são para cargos de nível superior, sendo eles: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Os ganhos, nesses casos, chegam a R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

No caso do analista ambiental, as vagas ainda podem ser distribuídas por áreas. No último edital para a carreira, publicado em 2012, foram contemplados os seguintes setores:

Licenciamento Ambiental;

Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental; e

Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental.

Confira as atribuições dos cargos

Os cargos de analista e técnico ambiental terão como atribuições a fiscalização ambiental, qualidade ambiental, licenciamento ambiental, uso sustentável dos recursos naturais, manejo de animais silvestres, monitoramento e informação ambiental, administração e planejamento.

Enquanto o cargo de analista administrativo será responsável por atividades de administração e planejamento, atividades administrativas nas superintendências e unidades descentralizadas, atividades administrativas nas diretorias finalísticas.

O novo concurso Ibama ampliará o efetivo, principalmente, nas áreas da Amazônia Legal, região composta por 772 municípios distribuídos da seguinte forma: 52 municípios de Rondônia, 22 municípios do Acre, 62 do Amazonas, 15 de Roraima, 144 do Pará.

Além de 16 municípios do Amapá, 139 do Tocantins, 141 do Mato Grosso, e 181 municípios do Estado do Maranhão.

O objetivo do concurso é ampliar o poder fiscalizatório e a capacidade de realizar ações relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e, em especial, à fiscalização, monitoramento e controle ambiental.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também recebeu aval para abertura de novo concurso com 171 vagas. A oferta será para carreiras dos níveis médio e superior.

Concurso Ibama tem 7 bancas na disputa

Como antecipado por Folha Dirigida, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis já recebe propostas de bancas organizadoras para o seu concurso Ibama. Oficialmente, o órgão confirmou sete nomes na disputa, sendo eles:

Cebraspe;

Fundação Getulio Vargas (FGV);

Iades;

Instituto AOCP;

Ibade;

Idecan; e

Instituto Mais.

Segundo o Ibama, essa é a lista de propostas que foram recebidas até o dia 29 de outubro. Entretanto, em consulta feita pela reportagem da Folha Dirigida, outras duas bancas não constantes na relação teriam feito contato, sendo elas a Fundação Carlos Chagas (FCC) e a Cesgranrio.

Mas, por não aparecerem na lista enviada pelo Ibama, é provável que estejam fora da disputa. Isso porque as propostas deveriam ter sido enviadas até a data mencionada pelo órgão.

“O Ibama informa que oficializou, na sexta-feira (22), a apresentação de propostas orçamentárias por instituições para realização do concurso público. O processo deverá estar acompanhado de documentos comprobatórios que atendam ao Plano de Trabalho até o dia 29 de outubro de 2021”, consta em nota enviada à imprensa.

O próximo passo será a análise das propostas. Em seguida, a banca escolhida será anunciada e terá seu contrato assinado. Após essa etapa, o edital poderá ser publicado.