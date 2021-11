Concurso Ibama: banca definida; 568 vagas de níveis médio e superior

A banca organizadora do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (concurso Ibama) foi definida.

O edital com 568 vagas de níveis médio e superior ficará sob responsabilidade da empresa Cebraspe. A definição foi divulgada por meio do site oficial do próprio órgão.

As 568 vagas são divididas da seguinte forma:

Analista ambiental, 96 vagas de nível superior;

Analista administrativo, 40 vagas de nível superior;

Técnico ambiental, 432 vagas de nível médio.

Quais os requisitos para investir em um dos cargos?

De antemão, é importante citar que o cargo de Analista Ambiental exige nível superior em qualquer área de formação. O cargo de Técnico Ambiental, por sua vez, exige nível médio.

Cabe ressaltar que será o primeiro edital de Técnico Ambiental. Pela lei do cargo, percebe-se que as atividades desempenhadas são bem parecidas com as do Analista Ambiental.

Resumo