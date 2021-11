Concurso IBAMA: banca já está em definição; edital sairá em breve

Cada vez mais próximo de ser lançado, o concurso IBAMA está em processo de ter sua banca organizadora definida. A assessoria do órgão informou que sete empresas estão na disputa.

O prazo para que as instituições fizessem suas propostas foi encerrado no fim de outubro. Sendo assim, o resultado da seleção da banca deve acontecer em breve. Veja a resposta da assessoria:

Concurso IBAMA: edital deve sair até início de 2022

A comissão organizadora do certame, responsável por elaborar as premissas e regras, já está analisando possíveis bancas. Assim que a empresa escolhida for contratada, o próximo passo é o lançamento do edital.

De acordo com a autorização publicada no Diário Oficial da União, o documento deve ser divulgado até março de 2022. Isso porque há um prazo de seis meses entre o aval do concurso IBAMA e o edital.

Como os trâmites já estão adiantados, é possível que o edital saia ainda no fim de 2021. A expectativa é de que seja lançado, no máximo, no início de 2022. Se estourar o prazo, o órgão deverá pedir um adiamento para não perder o direito de realizar a seleção.

Concurso IBAMA: quais as vagas a serem ofertadas

Conforme a autorização no DOU, serão ofertadas 568 vagas imediatas. Essa oferta será dividida entre os seguintes cargos:

Analisa Ambiental: 96 vagas para profissionais de nível superior;

96 vagas para profissionais de nível superior; Analista Administrativo: 40 vagas para profissionais de nível superior;

40 vagas para profissionais de nível superior; Técnico Ambiental: 432 vagas para profissionais de nível médio.

A expectativa é de que os contratados pelo concurso IBAMA recebam remunerações de até R$ 8 mil dependendo da função. Com a proximidade do certame, é aconselhável que os candidatos já comecem a se preparar.

Considerando seleções anteriores, a nova deve contar com provas objetivas e também prova de redação. Uma boa dica é conferir editais anteriores para verificar quais os requisitos dos cargos e conteúdos abordados nas avaliações.