Concurso Ibama: dispensa confirma Cebraspe; edital iminente

O Cebraspe (Cespe/UnB) foi oficializado como organizador do novo concurso para o Ibama. Nesta segunda-feira, 29, foi publicada no Diário Oficial da União a dispensa de licitação que confirma a escolha da banca.

O próximo passo será a assinatura do contrato entre o Cebraspe e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Após essa formalização, será possível definir o cronograma do concurso e publicar o edital.

A estimativa é que esse processo não demore a ocorrer. Dessa forma, é possível que o edital do concurso Ibama seja divulgado nos próximos dias. Folha Dirigida está em contato com o órgão para apurar a previsão oficial.

A escolha da banca já tinha sido anunciada pelo Ibama na última quinta-feira, 25, por meio de nota em seu site. O Cebraspe também é o organizador do concurso para o ICMBio, cujo edital foi divulgado nesta segunda, 29. Confira os detalhes!

No dia 6 de setembro, o Ministério da Economia autorizou a abertura do concurso com 568 vagas para o Ibama. A oferta será para cargos de níveis médio e superior.

Do total de oportunidades, 432 serão para técnico ambiental, carreira de nível médio. A remuneração inicial da carreira é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

A Assessoria de Imprensa do instituto confirmou à Folha Dirigida que este será o primeiro concurso para este cargo. O conteúdo das provas será proposto pela comissão organizadora formada.

As demais chances serão para cargos de nível superior, sendo: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Os ganhos, nesses casos, chegam a R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

Veja a distribuição das vagas autorizadas na íntegra:

CARGO ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO VAGAS Técnico ambiental Nível médio R$4.063,34 432 Analista ambiental Nível superior R$8.547,64 96 Analista administrativo Nível superior R$8.547,64 40

O concurso Ibama ampliará o efetivo, sobretudo, nas áreas da Amazônia Legal, região composta por 772 municípios distribuídos da seguinte forma: 52 municípios de Rondônia, 22 municípios do Acre, 62 do Amazonas, 15 de Roraima, 144 do Pará.

Além de 16 municípios do Amapá, 139 do Tocantins, 141 do Mato Grosso, e 181 municípios do Estado do Maranhão.

Concurso Ibama terá provas dois meses após o edital

O Ministério da Economia também reduziu o prazo entre o edital e as provas do concurso Ibama para 60 dias, ou seja, dois meses. A portaria autorizativa foi publicada no dia 25 de novembro.

Com isso, caso o edital seja publicado em dezembro, as provas serão realizadas em fevereiro de 2022.

Qual o motivo para essa redução? O prazo legal entre o edital e as provas é de quatro meses. Porém, muitas das vezes, as seleções são extensas e há a necessidade de contratar os servidores cada vez mais rápido.

Os órgãos então solicitam que o período seja reduzido, de modo a agilizar as etapas para que o concurso seja homologado no menor prazo. Em 2022, por ser um ano eleitoral, demanda uma atenção especial.

Pela lei, para que aprovados em concursos sejam contratados ao longo do ano eleitoral, é preciso que as seleções sejam homologadas até três meses antes do Pleito Eleitoral (até 2 de julho de 2022).

Dessa forma, para que os aprovados no concurso Ibama tomem posse no ano que vem, a homologação do resultado final deve ocorrer até julho.

Últimos concursos Ibama ocorreram entre 2012 e 2014

Os últimos concursos do Ibama para ingresso de efetivos foram realizados em 2012 e 2014. A oferta foi para técnico administrativo, analista ambiental e analista administrativo. As carreiras foram contempladas em editais distintos.

Nas três seleções, o Cebraspe também foi o organizador. Os participantes foram avaliados por meio de prova objetiva e, no caso do analista, redação.

A avaliação objetiva teve 50 questões divididas por diversas disciplinas, conforme os programas de cada cargo. Os exames cobraram conteúdos sobre: