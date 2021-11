Concurso IBGE 2022 tem aumento de vagas para recenseador

O edital do novo concurso IBGE 2022 está perto de ser divulgado.

A boa notícia, além da abertura da seleção iminente, é o quantitativo de vagas, superior ao último processo seletivo, que chegou a ser aberto este ano, mas teve que ser cancelado devido ao corte no orçamento do Censo Demográfico 2021.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os próximos editais oferecerão 206.891 vagas temporárias, ou seja, 2.584 a mais do que os editais cancelados (204.307 oportunidades).

Parte do acréscimo se deve à necessidade do IBGE e à garantia do orçamento para o Censo Demográfico 2022, que. segundo o Governo Federal, ocorrerá por meio de um pedido de ampliação no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), no valor de R$292.907.087.

O aumento no número de vagas foi percebido em dois cargos, principalmente no de recenseador. Neste caso, serão oferecidas mais 1.123 vagas do que o edital cancelado este ano.

O agente censitário supervisor, por sua vez, terá mais 1.461 postos. Desta forma, os próximos editais terão a seguinte distribuição de vagas:

nível fundamental : recenseador (183.021 vagas);

: recenseador (183.021 vagas); nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Assim como o processo aberto e cancelado este ano, o próximo contará com vagas em todos os municípios do país.

Concurso IBGE 2022 terá FGV como banca

No último dia 25, foi publicada a dispensa de licitação que oficializou a Fundação Getulio Vargas (FGV) à frente do próximo concurso IBGE 2022. Com isso, a próxima etapa é a celebração do contrato entre as partes.

Somente com o contrato publicado, o edital poderá ser divulgado. A expectativa é para que isso ocorra já nos próximos dias, considerando que o cronograma extraoficial da seleção traz inscrições a partir do dia 1º de dezembro.

As datas foram passadas, em outubro, pelo supervisor de disseminação de informações do IBGE no Piauí, Eyder Mendes. Segundo ele, as inscrições ocorrerão em dezembro, com provas já em janeiro.

“Nós devemos ter uma nova empresa fazendo esse certame. Inclusive, já temos até as datas das inscrições para quem quiser já ir se preparando para o concurso e para a própria inscrição.”, disse Mendes a um telejornal local.

Confira abaixo o cronograma extraoficial passado pelo supervisor

Inscrições – de 1º a 23 de dezembro de 2021;

Prova objetiva – 23 de janeiro de 2022 (agente censitário municipal e agente censitário supervisor) e 30 de janeiro (recenseador);

Contratação dos agentes censitários – 28 de março de 2022;

Treinamento dos recenseadores – maio de 2022; e

Contratação dos recenseadores – 1º de junho.

Apesar das informações, o IBGE afirma que as datas mencionadas não são oficiais.

Segundo o Instituto, essas previsões são resultado “de cronogramas de trabalhos internos, planejamentos, necessários para subsidiar reuniões técnicas operacionais, que buscam consolidar as datas definitivas para editais, inscrições e provas”.

Ainda de acordo com o IBGE, não são confirmadas informações que não sejam aquelas divulgadas pela Coordenação de Comunicação, no Rio de Janeiro, “sempre em conformidade com as cautelas e responsabilidades exigidas na política de comunicação do Instituto”.

Veja detalhes do concurso IBGE cancelado

Apesar de cancelado, o concurso IBGE aberto no início deste ano pode ser usado como base, nos estudos, para os próximos editais.

Publicados no dia 18 de fevereiro, por meio do Cebraspe, os editais ofereceram mais de 204 mil vagas temporárias, nos cargos de:

agente censitário municipal (ACM) – 5.450 vagas;

agente censitário supervisor (ACS) – 16.959 vagas; e

recenseador – 181.898 vagas.

Os aprovados, nos cargos de agente, teriam ganhos de R$2.100 (municipal) e de R$1.700 (supervisor). Os valores ainda poderiam chegar a R$2.558 e R$2.158, respectivamente, com o auxílio-alimentação de R$458.

No caso do recenseador, os ganhos seriam por produção. No site do IBGE , era possível simular a remuneração.

As provas seriam realizadas nos 26 estados, além do Distrito Federal, com a seguinte distribuição entre os cargos:

Agentes – 60 questões

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Quantitativo (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e

Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões