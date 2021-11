Concurso ICMBio: minuta de contrato com o Cebraspe em análise

O edital do concurso para o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (concurso ICMBio) tem a empresa Cebraspe como favorita para a organização do certame.

Isso porque apesar de ainda não ter sido oficializada como organizadora, a minuta do contrato com a empresa está em análise pelo ICMBio.

A informação foi obtida pela equipe de jornalismo do Direção Concursos na última sexta-feira, 12 de novembro, por meio do processo administrativo que trata do edital ICMBio.

Veja maiores detalhes na imagem abaixo:

A contratação e oficialização da banca organizadora é a última etapa que antecede a publicação do edital destinado ao provimento de 171 vagas divididas da seguinte forma:

Analista ambiental , 61 vagas

, 61 vagas Técnico ambiental, 110 vagas

Concurso ICMBio: último edital

O último edital para ingresso no concurso ICMBio foi publicado em 2013 pela banca Cebraspe.

Ao todo foram 271 vagas, autorizadas no final de 2013, por meio de portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:

168 para técnico administrativo (nível médio);

53 para técnico ambiental (nível médio),

20 para analista administrativo (nível superior); e

30 para analista ambiental, voltadas para as Unidades de Conservação presentes no Complexo da Bacia do Tapajós.

Os salários eram de R$ 2.887,34 (Técnicos Administrativo e Ambiental) e de R$ 6.478,30 (Analistas Administrativo e Ambiental).

Os candidatos puderam concorrer a diferentes cargos, pois as provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Analista Administrativo e de Analista Ambiental foram aplicadas no turno da manhã.

