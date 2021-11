Concurso PRF: Curso de Formação já conta com 42 eliminados

O Curso de Forma Profissional do concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal), correspondente à última etapa, já conta com a eliminação de 42 candidatos por decisão administrativa ou judicial.

A informação obtida com exclusividade pela equipe de jornalismo do Direção Concursos, nesta quinta-feira (18/11), aponta ainda que um dos eliminados na prova de tiro conseguiu suspender a decisão por vias judiciais.

O levantamento de eliminações foi documentado pela Academia onde é realizada a formação dos novos policiais rodoviários federais e apresenta números correspondentes até o último dia 15 de novembro de 2021.

Já a eliminação do candidato na prova de Tiro Reativo Simples e Duplo foi suspensa em decisão liminar a partir do entendimento de que o candidato não conseguia ouvir os comandos do instrutor.

Além disso, o candidato em questão não recebeu orientação preliminar a respeito da avaliação, assim também como não teve acesso ao seu espelho de notas.

Importante destacar que o Curso de Formação Profissional tem caráter eliminatório e, além disso, no edital de 2021 foi decidido que avaliação do candidato seria contínua.

Durante o Curso de Formação Profissional, os candidatos estarão sujeitos à continuidade da investigação social, aos testes de aptidão física, à avaliação médica continuada e à avaliação psicológica continuada.

Como uma das grandes alterações do novo edital, a avaliação de saúde continuada, de caráter unicamente eliminatório, será realizada durante o CFP.

Durante o CFP, o aluno realizará duas provas objetivas, com caráter eliminatório e classificatório. Ambas com 65 itens cada, versando sobre conteúdos abordados durante o curso de formação.

Os exames foram/serão aplicadas nas seguintes datas:

31 de outubro de 2021; e

28 de 13 novembro de 2021.

