Concurso Público: 15 editais que podem sair até o fim do ano

O mundo do concurso público não para. Perto do fim do ano, é normal que alguns concurseiros comecem a fazer planos para o ano seguinte. Porém, saiba que o ano de 2022 ainda pode trazer muitas boas oportunidades no serviço público.

Nesta matéria, a equipe de jornalismo do Direção separou algumas apostas de editais que podem sair até dezembro de 2021. São vagas nas mais diversas áreas e estados do país, além da oferta de oportunidades para níveis fundamental, médio e superior.

Caso deseje, clique no órgão que tem interesse e vá direto para a informação que procura:

CGU

O concurso CGU já definiu a FGV como banca organizadora e o ministro Wagner Rosário acredita em edital até o fim de novembro, com provas no início de fevereiro. Serão 375 vagas entre cargos de níveis médio e superior.

Concurso Ibama

Autorizado, o concurso IBAMA terá de publicar edital até março de 2022, mas não seria surpresa se o documento saísse antes desse prazo. Serão 568 vagas para cargos de níveis médio e superior.

ICMBio

Tal qual o Ibama, o concurso ICMBio teve sua autorização publicada em setembro, o que indica que o edital deve sair, no máximo, até março de 2022. Serão 171 oportunidades para vagas de níveis médio e superior.

Concurso PPDF

A Polícia Penal do Distrito Federal pode ter seu edital publicado neste ano. Serão 1.179 vagas, com provas no primeiro trimestre de 2022, segundo previsão do próprio órgão e de autoridades locais.

Concurso PC AM

Com projeto básico divulgado e publicação do edital prevista para novembro, o concurso PC AM. Serão 62 vagas para delegado, 62 vagas para escrivão, 200 vagas para investigado e 38 vagas para perito. Salários chegam a R$ 20,4 mil!

PM AM

Outro certame com o projeto básico divulgado. O concurso PM AM terá, ao todo, a oferta de 1.350 vagas, sendo mil para o cargo de Soldado, que exige apenas nível médio de escolaridade.

CBM AM

Também com seu projeto básico disponível, o concurso CBM AM selecionará 453 novos servidores. Serão 400 novos soldados e 53 oficiais. Os salários podem ultrapassar os R$ 12,4 mil iniciais!

Concurso SSP AM

Fechando a grande leva de certames da área de Segurança do estado amazonense, o concurso da SSP AM ofertará 150 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários podem chegar aos R$ 2,7 mil iniciais.

PC MT

Com remunerações podendo chegar aos R$ 19 mil, o edital do concurso PC MT segue previsto para 2021, de acordo com o governo do estado. O último edital foi lançado em 2013, pela Funcab.

Concurso Brigada Militar RS

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul (Brigada RS) já contratou a Fundatec para organizar seu próximo concurso, com oferta de 4 mil vagas para o cargo de Soldado.

Polícia Penal PE

O concurso Polícia Penal PE terá o Cebraspe como banca organizadora. Serão 200 vagas e formação de cadastro de reserva para candidatos com nível superior de escolaridade.

Concurso Telebrás

Com contrato assinado com o Cebraspe, o edital da Telebrás deve sair a qualquer momento. Ainda não há mais detalhes sobre cargos e vagas do iminente edital.

SPGG RS

Depois de lançar um edital, o órgão gaúcho lançará novo concurso SPGG RS com 623 vagas em 23 cargos de formações específicas. A Fundatec organiza o certame.

Ipe Prev RS

Mais um concurso no Rio Grande do Sul. O Instituto AOCP será o responsável pela organização do edital IPE PREV RS para 72 vagas. O contrato entre as partes já foi celebrado e o edital é iminente.

Concurso PC SP

Um novo edital do concurso PC SP foi autorizado pelo governador para o provimento de 2.939 vagas em diversos cargos do órgão. A banca Vunesp organizará o edital, que terá provas em 2022. Veja todos os detalhes.

