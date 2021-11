Concurso Público: 24 editais divulgados entre 8 e 15 de novembro

Muitas oportunidades foram divulgadas ao longo da última semana por meio de editais de concurso público. As vagas se dividem entre todos os níveis de escolaridade.

Além dos editais, tivemos muitas notícias movimentando o mundo dos concursos públicos. Confira as principais:

Concurso Público TCE SC – edital publicado

O edital do concurso para o Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina foi publicado com a oferta de vagas para cargo de auditor fiscal de controle, destinado a candidatos de nível superior (concurso TCE SC).

Interessados poderão se candidatar entre os dias 19 de novembro e 20 de dezembro de 2021 por meio do site da empresa cebraspe, organizadora do certame. O valor da taxa é de R$ 150,00.

Os candidatos aprovados terão remuneração inicial de R$ 15.206,65.

Concurso Público – TJ SP nível superior

O Tribunal de Justiça de São Paulo publicou novo edital de concurso público destinado aos cargos de assistente social judiciário e psicólogo (concurso TJ SP).

Interessados poderão se candidatar no período de 12 de novembro a 16 de dezembro de 2021 no site da empresa Vunesp, organizadora do certame. O valor da taxa é de R$ 93,00.

O candidato aprovado que vier a ser nomeado estará sujeito à jornada de trabalho de 30 horas semanais, percebendo os vencimentos e demais vantagens, num total de R$ 7.470,74, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte.

Concurso público Ufscar (SP)

A Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, publicou edital de concurso público para provimento de 13 vagas para o cargo de assistente de administração, que exige nível médio de formação.

O edital oferece salário inicial de R$ 2.446,96.

Os interessados podem se inscrever no próprio site da Ufscar, no período de 12 de novembro a 14 de janeiro de 2022, mediante pagamento de taxa de R$ 70.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 20 de março de 2022.

Concurso Prefeitura de Clementina (SP)

A Prefeitura de Clementina está com edital aberto para formação de cadastro reserva para os cargos de Professor de Ensino Fundamental – PEB I, Professor de Educação Especial (Modalidade Interlocutor de Libras), Professor de Educação Infantil e Educador, que exigem nível superior de formação.

Os salário iniciais variam de R$ 1.405,60 a R$ 2.678,54, a depender da carga horária semanal trabalhada. (concurso público)

Os interessados podem se inscrever no portal SR Digitalizações, banca organizadora do edital, a partir das 8h do dia 16 de novembro de 2021 até às 18h do dia 30 de novembro de 2021. A taxa de inscrição é de R$ 30.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 19 de dezembro.

Concurso público Câmara de Santa Mercedes (SP)

Foi publicado o edital do concurso para a Câmara de Santa Mercedes, em São Paulo. O concurso oferece 1 vaga + formação de cadastro reserva para o cargo de Agente Administrativo e Serviços Gerais.

O edital oferece salário inicial entre R$ 1.100,00 a R$ 1.652,98, a depender das jornadas semanais.

Os interessados podem se inscrever no site da Consesp, banca organizadora do edital, de 10 a 28 de novembro de 2021. A taxa do concurso está em R$ 35.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, na data prevista de 19 de dezembro.

Prefeitura Martins Soares (MG)

Foi publicado o edital do concurso público para a Prefeitura de Martins Soares, em Minas Gerais. São 42 vagas para diversas carreiras que contemplam diferentes níveis de escolaridade.

O edital oferece salários iniciais que variam entre R$ 1.100,00 a R$ 2.500,00, a depender da carga horária semanal.

Os interessados podem se inscrever no site da Seap, banca organizadora do edital, entre os dias 17 de janeiro a 17 de fevereiro de 2022. A taxa do concurso varia entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, que será aplicada entre os dias 19 e 20 de março de 2022.

Concurso público Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo (SC)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo, em Santa Catarina. Ao todo, o certame oferece 14 vagas para o cargo de fiscal de temporada, que exige nível médio de formação.

O concurso oferece salário inicial de R$ 1.355,81 aos aprovados.

Os interessados podem se inscrever no site da SC Treinamentos, banca organizadora do edital, até às 23h59 do dia 22 de outubro. A inscrição custa R$ 70.

Os candidatos serão submetidos a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para acontecer no dia 28 de novembro.

Concurso Prefeitura de Balneário Camboriú (SC)

O Município de Balneário Camboriú publicou dois editais que oferece vagas de cadastro para diversas carreiras, que exigem diversos níveis de formação.

O edital oferece salários iniciais que vão de R$ 1.572,60 a R$ 13.311,04 ao mês, a depender do cargo e carga horária desempenhada ao longo da semana. (concurso público)

Os interessados podem se candidatar no site da Fapese, banca organizadora do edital, até o dia 22 de novembro. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 100.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 19 de dezembro.

Concurso Prefeitura Pontes de Gestal (SP)

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Pontes de Gestal, em São Paulo. Ao todo, o edital oferece 21 vagas para diversas carreiras.

Os salário iniciais dos aprovados será de de R$ 1.158,39 a R$ 3.587,00, a depender da carga horária.

Os interessados podem se inscrever no site da KLC Concursos, banca organizadora do edital, até o dia 18 de novembro e mediante o pagamento da taxa que varia de R$ 40 a R$ 80.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, que será aplicada no dia 12 de dezembro.

Concurso Ministério da Justiça de São Paulo (concurso público)

Foi publicado o edital para o concurso Ministério da Justiça SP, com oferta de 66 vagas para profissionais de nível superior, para execução de atividades técnicas de complexidade gerencial.

As vagas foram distribuídas nas seguintes carreiras:

Técnico Especializado em Formação e Capacitação (3 vagas);

Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias (57 vagas);

Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados (6 vagas);

O edital oferece salários iniciais de R$ 6.130,00 para 40 horas semanais de trabalho. (concurso público)

Os interessados podem se inscrever no site do Cebraspe, banca organizadora do edital de 8 a 17 de novembro, mediante pagamento de taxa de R$ 76,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 19 de dezembro.

Concurso Prefeitura de Catas Altas (MG)

A Prefeitura de Catas Altas, em Minas Gerais, tornou público o concurso público para formação do cargo de médico, que exigem nível superior e registro conselho de classe.

Os salários iniciais estão R$ 9,038,15 a R$ 18.076,30, a depender do cargo em questão, além de outros benefícios.

Os interessados poderão se inscrever no dia 17 de novembro, das 8h às 11h, na Secretaria Municipal deAdministração, localizada na Praça Monsenhor Mendes, nº 362, centro.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos.

Concurso Público Prefeitura Vidal Ramos (SC)

Estão abertas as inscrições para o concurso para a Prefeitura Vidal Ramos, em Santa Catarina, para provimento de vagas de cadastro reserva. O concurso é ofertado a diversas carreiras.

O edital oferece salário inicial que varia R$ 289,42 a R$ 3.801,31.

Os interessados podem se candidatar no Portal Actio, banca organizadora do edital, do dia 9 de novembro a 8 de dezembro, mediante pagamento de taxa que varia entre R$ 35 a R$ 50. (concurso público)

Os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita, marcada para o dia 9 de janeiro de 2022.

Concurso Prefeitura de Poxoréu (MT)

A Prefeitura de Poxoréu, no Mato Grosso, está com edital publicado para formação de cadastro reserva para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Os salários iniciais deste edital variam de R$ 496,00 a R$ 5.199,92.

Os interessados podem se candidatar no período de 18 a 24 de novembro de 2021, no Ginásio de Esportes Cinquentão, localizado na avenida Brasil, s/n, Centro, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 12 de dezembro.

Concurso público Prefeitura de Carlópolis (PR)

A Prefeitura de Carlópolis, no Paraná, está com edital publicado para preenchimento de duas vagas para o cargo de professor, que exigem nível superior de formação.

O edital oferece salário inicial de R$ 1.443,12.

Os interessados podem se inscrever no site da fundação Fapipa, banca organizadora do edital das 8h de 15 de novembro de 2021 até as 17h do dia 14 de dezembro. A taxa de inscrição está em R$ 50.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 16 de janeiro de 2022.

Concurso público: Prefeitura de Lagoa Nova (RN)

A Prefeitura de Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte, divulgou edital de concurso público para provimento de 4 vagas para os cargos de Cirurgião Dentista, Médico ESF, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, que exigem nível superior de formação.

O edital oferece salários iniciais que vão de R$ 1.200,00 a R$ 11.865,00, a depender da carreira e carga horária semanal.

Os interessados podem se candidatar no site da Funcern, banca organizadora do edital, no período de 12 a 23 de novembro de 2021. A taxa do concurso é de R$ 50,00.

Os candidatos serão avaliados por de avaliação de títulos e experiência profissional.

Prefeitura de Itanhandu (MG)

A Prefeitura de Itanhandu, em Minas Gerais, divulgou novo concurso público para provimento de 19 vagas, em caráter temporário, para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate Endemias.

O edital oferece remuneração inicial mensal de R$ 1.611,40.

Os interessados podem se inscrever no site da Conscam, banca organizadora do concurso, das 10h de 16 de novembro de 2021 até as 16h do dia 25 de novembro. A taxa do certame é de R$ 40,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 12 de dezembro de 2021.

Prefeitura de Barueri (SP)

Foi publicado o edital para a Prefeitura de Barueri, em São Paulo, para provimento de nove vagas, em caráter temporário, para os cargos de Analista em Vigilância Sanitária e Epidemiológico, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Médico Clínico Geral, Médico Fisiatra e Médico Ginecologista Obstetra.

O edital oferece salários iniciais que variam entre R$ 5.319,56 a R$ 9.090,11.

Os interessados podem se inscrever no site do IGECS, empresa organizadora do edital, até o dia 29 de novembro. A taxa do concurso está em R$ 72,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 12 de dezembro.

Prefeitura de Mata de São João (BA)

A Prefeitura de Mata de São João, na Bahia, está com edital publicado para provimento de 15 vagas para profissionais de níveis fundamental e superior.

O edital oferece salários iniciais que variam entre R$ 1.200,00 a R$ 3.500,00, ou R$ 200,18 por plantão.;

Os interessados podem se candidatar nos seguintes endereços, doa dia 11 de novembro ao dia 29 de novembro:

Sine: rua Luiz Antônio Garcez s/nº Centro, localizado no parque da Cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Serviço de Apoio ao Turista (SAT): avenida do Farol, s/nº, Praia do Forte, Mata de São João – BA, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

A taxa do concurso está entre R$ 50,00 a R$ 88,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de proba objetiva, marcada para o dia 10 de janeiro de 2022.

Concurso Prefeitura de Abatiá (PR)

A Prefeitura de Abatiá, no Paraná, está com edital publicado para provimento de três vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Professor de Educação Infantil e Professor de Ensino Fundamental, Professor de Educação Física e Professor de Arte, que exigem nível superior de formação.

O edital oferece salário inicial de R$ 1.443,08.

Os interessados podem se inscrever no período de 11 de novembro de 2021 a 3 de dezembro de 2021, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua XV de Novembro, s/n, centro. (concurso público)

Os candidatos serão submetidos a duas etapas: prova objetiva e prova de títulos, marcada para o dia 12 de dezembro.

Concurso público Prefeitura de Guzolândia (SP)

Foi publicado o edital do concurso público para a Prefeitura de Guzolândia (SP), com oferta de 6 vagas para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Escriturário, Fisioterapeuta, Recepcionista, Servente e Trabalhador Braçal.

O edital oferece salários iniciais que variam entre R$ 1.100,00 a R$ 2.106,69.

Os interessados podem se inscrever no site da Omni Concursos, banca organizadora do edital, no período de 11 a 25 de novembro de 2021, mediante pagamento que varia entre R$ 45,00 a R$ 80,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos e também prova objetiva, marcada para o dia 5 de dezembro.

Concurso Prefeitura São João Batista (SC)

Foi publicado o edital do concurso público para a Prefeitura de São João Batista, em Santa Catarina, com a oferta de cadastro reserva para diversas carreiras.

O edital oferece salários que variam entre R$ 504,66 e R$ 3.196,06, a depender da carga horária semanal, que pode variar entre de 10 a 40 horas.

Os interessados podem se candidatar no site da Acesse Concursos, até o dia 9 de dezembro, mediante pagamento de taxa que varia de R$ 30,00 a R$ 80,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita, marcada para o dia 20 de dezembro.

Concurso Público Prefeitura Ibirama (SC)

Saiu o edital do concurso público para a Prefeitura de Ibirama, em Santa Catarina, para formação de cadastro reserva em diversas carreiras.

O edital oferece salário inicial que varia entre R$ 721,93 a R$ 2.886,24, a depender do cargo em questão.

Os interessados podem se candidatar no site da Rhema Concursos, organizadora do edital, até o dia 25 de novembro, mediante pagamento de inscrição que varia entre R$ 30,00 a R$ 50,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 5 de dezembro.

Concurso Prefeitura de Ituaçu (BA)

Foi publicado o edital do concurso público para a Prefeitura de Ituaçu, na Bahia, com a oferta de 31 vagas, em caráter temporário, para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate de Endemia, Agente de Vigilância Sanitária, Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheira, Motorista Categoria “B” e Motorista Categoria “D” (5).

O edital oferece salário inicial que varia de R$ 1.100,00 a R$ 1.550,00..

Os interessados podem se inscrever no site da MS Concursos de 11 de novembro até às 23h59 do dia 28 de novembro de 2021, mediante pagamento de taxa que varia entre R$ 50 a R$ 60.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 16 de janeiro de 2022.

Concurso PGE (RO)

A PGE Roraima publicou edital de concurso público com a oferta de 5 vagas imediatas e 30 de cadastro reserva para o cargo de Procurador do Estado Substituto.

O edital oferece salário inicial de R$ 24.166,51.

Os interessados podem se inscrever no site do Cebraspe, banca organizadora do edital, as 10h do dia 18 de novembro até as 18h do dia 10 de dezembro de 2021, mediante pagamento de taxa de R$ 185,05.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita preambular, prova escrita discursiva – questões e parecer, prova escrita discursiva – questões e peça jurídica, entrevista e exame psicotécnico, prova oral, e avaliação de títulos.