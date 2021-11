Concurso público: 4 editais foram publicados nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (17/11), quatro editais de concurso público foram publicados e trazem as mais diversas oportunidades. Há certames para diversos níveis de escolaridade.

Nesta matéria você vai conferir os detalhes de cada oportunidade, para ver se alguma se encaixa no seu perfil desejado.

Concurso público MPCM (PA)

O Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará está com edital de concurso público publicado com a oferta de duas vagas para o cargo de subprocurador de contas.

Para concorrer a vaga é necessário curso superior e Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

O edital oferece salário inicial de R$ 33.689,11.

Os interessados podem se inscrever no site do Cebraspe, banca organizadora do edital, entre os dias 25 de novembro de 2021 a 7 de janeiro de 2022. A taxa de inscrição está no valor de R$ 300,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prova discursiva, prova ora e avaliação de títulos. A data da prova objetiva está marcada para o dia 20 de março.

Concurso Prefeitura de Iguatu (CE)

A Prefeitura de Iguatu, no Ceará, está com edital de concurso público publicado com a oferta de 300 vagas e formação de cadastro reserva para diversos cargos.

O edital prevê salários iniciais que variam de R$ 1.100,00 a R$ 9.570,84, a depender da carga horária em questão.

Os interessados podem se inscrever por meio do site da Universidade de Patativa do Assaré, das 9h do dia 26 de novembro às 23h59 do dia 31 de dezembro de 2021. A taxa de inscrição varia de R$ 80,00 a R$ 150,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e de títulos (somente para os cargos de nível superior). A prova objetiva está marcada para o dia 30 de janeiro de 2022.

Concurso público Prefeitura de São Cristóvão do Sul (SC)

A Prefeitura de São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina, está com edital publicado com a oferta de 6 vagas de preenchimento temporário para cargos de professores e merendeira.

O edital oferece salário inicial que varia entre R$ 1.217,14 a R$ 3.278,08.

Os interessados podem se inscrever por meio do site da SC Treinamentos, e 17 de novembro de 2021 até o dia 2 de dezembro. A taxa de inscrição do concurso varia entre R$ 10,00 a R$ 50,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 11 de dezembro de 2021.

Concurso Câmara de Itabira (MG)

A Câmara de Itabira, em Minas Gerais, está com edital aberto de concurso público para o preenchimento de 7 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de: Analista Legislativo, Controlado Interno, Procurador Jurídico, Ouvidor e Oficial Administrativo.

O edital oferece salários iniciais que vão de R$ 1.528,33 a R$ 3.957,31.

Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Consuplan, as 14h de 24 de janeiro de 2022 até as 16h do dia 2 de março de 2022. A Taxa do concurso vara entre R$ 65,00 a R$ 85,00.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 10 de abril de 2022.