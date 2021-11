Concurso Rio Branco AC está previsto em acordo extrajudicial!

O Concurso Rio Branco, no estado do Acre, deve ser realizado em breve. Isso porque foi assinado um Termo de acordo Extrajudicial entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público do Estado (MP AC) que visa a realização de concurso público para suprir as necessidades de pessoal do CAPS III e do SRT até dezembro de 2021.

Concurso Rio Branco: Situação Atual

Agora que o Termo de Acordo Extrajudicial Nº 006/2021 foi assinado entre as partes, a expectativa agora é de que o processo de abertura do Concurso Rio Branco seja iniciado nas próximas semanas.

Confira aqui o documento!

Vale ressaltar que o documento também informa que o acordo prevê realização de concurso público até dezembro de 2021. Isso significa que o edital do certame deve ser publicado ainda em novembro deste ano.

Contudo, a assessoria de comunicação do Gran Cursos Online segue monitorando a tramitação deste concurso público e trará mais informações para você, concurseiro, em breve.

Concurso Rio Branco: Cargos e Vagas

Até o fechamento desta matéria a Administração Municipal não divulgou informações a respeito do número de vagas a serem abertas e nem sobre quais cargos serão contemplados no Concurso Rio Branco.

Porém, o documento informa que os postos serão destinados para o CAPS III e para o SRT.

Concurso Rio Branco: Último Concurso

Vale lembrar que o último Concurso Rio Branco foi realizado em 2019. Na ocasião, a Administração Municipal abriu 553 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Os cargos ofertados foram os de Professor da Educação Infantil/ Pré-Escola (200 vagas), Professor do Ensino Fundamental/ 1º ao 5º ano – Urbana (138 vagas), Professor do Ensino Fundamental/ 1º ao 5º ano – Rural (30 vagas), Professor da Educação Especial/ Mediador (73 vagas), Professor da Educação Especial/ Libras (5 vagas), Professor da Educação Especial/ Bilíngue (10 vagas), Nutricionista (2 vagas), Cuidador Pessoal (85 vagas) e Motorista (10 vagas).

Os aprovados neste concurso público receberam remunerações iniciais no valor de até R$ 3447,35.

