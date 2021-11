Concurso Telebrás: edital publicado, salários até R$ 8 mil

Foi publicado o edital do concurso Telebrás, que oferta 9 vagas e 1.152 oportunidades para Cadastro de Reserva. As chances abrangem carreiras de níveis médio e superior.

Organizado pelo Cebraspe, as inscrições podem ser realizadas do dia 7 a 27/12/2021 por meio do portal da própria banca organizadora e mediante o pagamento das taxas de inscrição de R$ 70 a R$ 97, a depender do cargo.

Os cargos ofertados são de especialista em gestão de telecomunicações e técnico em gestão de telecomunicações, ambos divididos em diversas especialidades. O regime de contratação será pela CLT.

Os salários iniciais vão de R$ 3.305,23 até R$ 8.766,57, em jornadas de 40 horas semanais. As lotações são somente para Brasília e Rio de Janeiro.

Como forma de avaliação e classificação do concurso Telebrás, os candidatos irão passar por provas objetivas, discursivas e avaliações de títulos. As provas objetivas estão marcadas para o dia 20/2/2022.

As provas serão realizadas em Brasília ou no Rio de Janeiro, a depender do cargo escolhido.

Acompanhe na matéria mais detalhes sobre o edital:

Resumo concurso Telebrás

Banca : Cebraspe

: Cebraspe Cargos : técnico em gestão de telecomunicações e especialista em gestão de telecomunicações

: técnico em gestão de telecomunicações e especialista em gestão de telecomunicações Vagas : 9 + 1.152 CR

: 9 + 1.152 CR Salários : de R$ 3.305,23 até R$ 8.766,57

: de R$ 3.305,23 até R$ 8.766,57 Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Período de inscrição : 7 a 27/12/2021

: 7 a 27/12/2021 Taxa de inscrição : R$ 70 a R$ 97

: R$ 70 a R$ 97 Data das provas objetivas : 20/2/2022

: 20/2/2022 Link para edital publicado no Diário Oficial

Divisão da vagas

O concurso Telebrás oferece vagas de níveis médios e superior. Conforme o edital, as oportunidades são divididas entre as seguintes especialidades:

Especialista em Gestão de Telecomunicações

Advogado: CR

Analista de TI: CR

Administrativo: 1 + CR

Auditoria: 1 + CR

Comercial: CR

Estatística: CR

Finanças: CR

Marketing: CR

Psicologia: CR

Contador: 1 + CR

Engenheiro Aeroespacial: CR

Engenheiro Civil: CR

Engenheiro Eletricista ou Eletrônico: CR

Engenheiro de Redes: 2 + CR

Engenheiro de Telecomunicações: 3 + CR

Técnico em Gestão de Telecomunicações

Assistente Administrativo: CR

Assistente Técnico: CR

Veja abaixo a divisão das vagas por lotação e por cada cargo:

Requisitos concurso Telebrás

Conforme o edital, são requisitos dos cargos do concurso Telebrás:

Especialista em Gestão de Telecomunicações

Advogado diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Analista de TI diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Redes ou outro curso superior completo, em nível de graduação, concluído na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho de Classe, se for o caso

Administrativo diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Administração, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Pedagogia, Arquivologia, Biblioteconomia, Economia, Contabilidade, Engenharia, Comunicação Social, Estatística, Marketing, ou áreas correlatas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe, se for o caso

Auditoria diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração, Contabilidade, Economia, Direito ou Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe, se for o caso

Comercial diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe, se for o caso.

Estatística diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Estatística, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

Finanças diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração, Contabilidade, Economia, Estatística, Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe, se for o caso.

Marketing diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo, Marketing, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe, se for o caso

Psicologia diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

Contador diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Contabilidade, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC

Engenheiro Aeroespacial diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Aeroespacial, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe específico

Engenheiro Civil diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe específico.

Engenheiro Eletricista ou Eletrônico diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica ou Engenharia Eletrônica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe específico

Engenheiro de Redes diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Computação ou Engenharia Elétrica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe específico.

Engenheiro de Telecomunicações diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Redes de Comunicação ou Engenharia Elétrica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe específico



Técnico em Gestão de Telecomunicações

Assistente Administrativo certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

Assistente Técnico certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio de curso técnico em Telecomunicacões, Eletrônica ou Eletrotécnica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)



Salários

Os salários iniciais são de R$ 3.305,23 para os cargos de nível médio e R$ 8.766,57 para os cargos de nível superior.

Etapas do concurso Telebrás

São etapas do concurso Telebrás:

provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de nível superior; e

avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de nível superior.

Os candidatos que se inscreverem para os cargos de Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro de Telecomunicações e de Técnico em Gestão de Telecomunicações – Assistente Técnico podem realizar as provas no Rio de Janeiro ou Brasília.

O restante dos cargos irão realizar as provas em Brasília.

Provas Objetivas

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível superior terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável do dia 20 de fevereiro de 2022 e observado o horário de Brasília/DF, no turno da manhã.

Já as provas objetivas para os cargos de nível médio terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na mesma data, e observado o horário de Brasília/DF, no turno da tarde.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos.

Dentro da área de conhecimentos básicos para todos os cargos de níveis superior e médio, estão inclusas as matérias de:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Ética na Administração Pública e Legislação

Noções de Licitações e Contratos

Noções de Informática

Provas Discursivas

A prova discursiva valerá 10,00 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, acerca dos conhecimentos específicos para o cargo/ocupação/subatividade. Ela será avaliada conforme os critérios abaixo:

Avaliação de Títulos

Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aos cargos de nível superior aprovados na prova discursiva e classificados dentro do número especificado no edital para o cadastro de reserva, considerando-se a soma das notas obtidas nas provas objetivas e na prova discursiva, respeitados os empates na última colocação.