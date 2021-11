Concursos 2022: 163 editais previstos para o próximo ano

Com o adiamento de diversos editais de concurso público em decorrência do agravamento da pandemia, a retomada e a publicação de importantes editais já são aguardadas para 2022 (concursos 2022).

Além disso, O texto da Proposta de Lei Orçamentária para 2022 (PLOA 2022) foi apresentado ao Congresso Nacional.

De acordo com o secretário de Orçamento Federal, Ariosto Culau, há autorização para 41,7 mil vagas em “diversos órgãos públicos e agências reguladoras”.

Nesta matéria, o Direção Concursos reuniu todos os editais que possuem grandes chances de ocorrerem no ano de 2022.

Acompanhe abaixo no índice e, para saber mais sobre cada concurso público, clique no nome dele ao decorrer da matéria:

Concurso 2022 – Federal

Concurso CGU

O edital do concurso CGU foi autoriado para o preenchimento de 375 vagas, sendo 300 para o cargo de Auditor Federal de nível superior e 75 para o cargo de Técnico Federal, que exige nível médio. para candidatos de níveis médio e superior.

Além disso, foi aprovado o prazo mínimo de dois meses entre a publicação do edital e aplicação das provas. Vale lembrar que o ministro anunciou que aguarda lançar edital em 2022.

Concurso TCU

É dada a largada rumo a uma das 20 vagas (sem contar a formação do cadastro de reservas) para o cargo de auditor de controle externo do concurso TCU (Tribunal de Contas da União). As inscrições estão abertas a partir deste dia 1º de novembro e seguem até o dia 20 de dezembro.

Clique aqui para saber mais!

Concurso INSS

O presidente ressaltou o interesse e intenção do órgão de realizar um novo concurso INSS antes das eleições, marcadas para outubro de 2022. Um novo certame com 7.575 vagas foi solicitado do Ministério da Economia.

Além disso, osecretário da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps) disse ter obtido informações de que o certame está previsto no orçamento de 2022.

Concurso IBGE

Os editais de concurso público para o IBGE estão oficialmente cancelados.

Segundo o IBGE, o contrato com o Cebraspe, empresa que seria organizadora do processo seletivo, não será prorrogado.

Contudo, o Instituto afirmou que busca nova empresa para fazer a contratação de recenseadores e agentes censitários, o que significa que o concurso ainda pode ser realizado em 2022.

Além disso, a seleção está inclusa no texto do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA 2022), com orçamento para provimento de cargos e funções na sua estrutura. Segundo a entidade, porém, o valor apresentado não é suficiente para que o Censo Demográfico aconteça, afetando, consequentemente, a realização do certame.

Concurso EMBRAPA

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) solicitou que o Ministério da Economia autorize a realização de um novo concurso Embrapa para pesquisadores e técnicos.

Concurso Receita Federal

O texto da Proposta Orçamentária para 2022 foi entregue nesta terça-feira, 31 de agosto, ao Congresso Nacional com a possibilidade de realização de um novo concurso Receita Federal.

Isso porque o texto prevê o preenchimento de 41.716 vagas, em toda a esfera federal, por meio de concurso público em 2022.

O órgão encaminhou um novo pedido ao Ministério da Economia para a realização do certame com 699 vagas destinadas aos cargos de Auditor Fiscal e Analista Tributário. O processo chegou à Divisão de Planejamento e Seleção.

Concursos Funai

Concursos da área ambiental estavam previstos de ter autorização do Ministério da Economia em breve (concurso Funai).

Todos os órgãos realizaram pedido de concurso público e movimentações políticas – como falas do vice-presidente – dão a entender que há cenário positivo para novos editais.

Concurso Ibama

Um novo concurso Ibama foi autorizado para o preenchimento de 568 vagas. Recentemente, o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, havia comentado que o certame realmente estaria bem próximo.

Atualmente, o Ibama só atua com 26,6% do número de analistas necessários para a fiscalização ambiental.

Concurso MPU

A assessoria do órgão afirmou que há intenção de realizar um novo edital ainda nesta gestão, mas deve ocorrer em 2022 devido a problemas no calendário da banca. Porém, o certame de 2018 teve a prorrogação da suspensão do prazo de validade, que voltará a correr apenas em janeiro de 2022. (concurso MPU)

Concurso Mapa

Foi publicada a portaria que estabelece as regras de remoção de servidores no órgão. Em alguns casos a remoção de candidatos indica novas contratações, o que se dá através de concurso público (concurso Mapa).

Concurso Bacen

O Supremo Tribunal Federal (STF) validou lei que dá autonomia para o Banco Central. Recentemente, um novo pedido foi realizado para um novo concurso Bacen para 260 vagas distribuídos em Analista, Técnico e Procurador.

Concurso Telebras

A banca do concurso Telebras foi definida. O Cebraspe será responsável, mas os cargos e vagas ainda não foram definidos.

Concurso ANM

Um novo edital de concurso ANM (Agência Nacional de Mineração) foi autorizado para 40 vagas. As vagas serão destinadas ao cargo de Especialista em Recursos Minerais.

Concurso ICMBio

Um novo concurso ICMBio foi oficialmente autorizado. Serão 171 vagas divididas entre oportunidades de níveis médio e superior, nos cargos de Analista Ambiental e Técnico Ambiental. O edital deve ser publicado até março de 2022.

Vale lembrar que, recentemente, o vice-presidente General Mourão comentou sobre os concursos do ICMBio e Ibama.

Concurso Senado

O preenchimento de cargos por meio do concurso Senado segue previsto no Proposta Orçamentária para 2022 (PLOA 2022).

De acordo com o documento, está previsto o preenchimento de 40 vagas por meio da realização de concurso público.

O edital do concurso Senado está autorizado e chegou a ter comissão organizadora formada em 2019. No entanto, com a pandemia, as tratativas para o concurso foram suspensas.

Desculpe interromper a sua leitura, mas talvez você não saiba o que estará te esperando nos próximos dias. Clique aqui e confira antes que seja tarde demais.

Concurso Tribunal 2022

TREs

No projeto de Lei Orçamentária de 2022, foram autorizados 826 provimentos para a Justiça Eleitoral, com criação de cargos, inclusive.

Concurso TRF 3

O próximo concurso TRF 3 já analisa a melhor proposta recebida, da empresa Iuds. A instituição será responsável pela seleção que buscará prover os cargos efetivos no órgão, que atua em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Concurso TRE AM

O Tribunal Regional do Amazonas afirmou que este ano pretende, novamente, solicitar recursos para a realização de um novo concurso TRE AM.

Concurso TRE SP

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou o projeto para a criação de 225 cargos efetivos, cujo provimento depende de concurso TRE SP, para a Corte eleitoral de São Paulo.

Concurso TRE MT

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso informou que, apesar de não ter previsão, espera a liberação de orçamento do próximo ano para realizar um novo concurso TRE MT.

TRE AC : expirado desde dezembro de 2019

: expirado desde dezembro de 2019 TRE AP : expirado desde dezembro de 2019

: expirado desde dezembro de 2019 TRE CE: expirado desde maio de 2016. (concurso TRE CE)

expirado desde maio de 2016. TRE ES : expirado desde julho de 2015

: expirado desde julho de 2015 TRE GO : estudos para novo edital em andamento. (concurso TRE GO)

: estudos para novo edital em andamento. TRE MA : expirado desde dezembro de 2019

: expirado desde dezembro de 2019 TRE MG : expirado desde agosto de 2019. (concurso TRE MG)

: expirado desde agosto de 2019. TRE MS : expirado desde setembro de 2017 (concurso TRE MS)

: expirado desde setembro de 2017 TRE RN : expirado desde julho de 2015

: expirado desde julho de 2015 TRE RO : expirado desde março de 2018 (concurso TRE RO)

: expirado desde março de 2018 TRE RR : expirado desde dezembro de 2019

: expirado desde dezembro de 2019 TRE SC: expirado desde junho de 2017 (concurso TRE SC)

expirado desde junho de 2017 TRE RS: expirado desde março de 2020

expirado desde março de 2020 TRE SE: expirado desde fevereiro de 2020

expirado desde fevereiro de 2020 TRE PB: expirou em abril de 2020

TJs

Concurso TJ AP

O pedido de um novo concurso TJ AP está sendo analisado pela Corregedoria do tribunal. A comissão organizadora já foi formada.

Concurso TJ CE

O Tribunal de Justiça do estado do Ceará (concurso TJ CE) pode ter novo concurso para servidores em 2022.

De acordo com informações repassadas à equipe de jornalismo do Direção Concursos, o sindicato dos servidores do órgão realizou um reunião para tratar do assunto e recebeu previsões positivas sobre o novo certame.

Concurso TJ MG

O edital do concurso TJ MG tem comissão organizadora formada. A realização do novo concurso TJ MG também foi citada no Relatório de Desempenho e Produtividade do órgão, apresentado em janeiro de 2021.

Concurso TJ GO

O concurso TJ GO tem banca organizadora definida. A empresa UFG será responsável pelo edital terá a oferta de 99 vagas imediatas no cargo de analista judiciário, que exigirá nível superior em área específicas.

Concurso TJ TO

O concurso estava previsto para 2018, quando o TCE TO apontou irregularidades na seleção. No momento, tribunal afirmou que edital passa por reajustes e readequação. (concurso TJ TO)

Concurso TJDFT

Ao que tudo indica, o concurso TJDFT tem todas as chances de poder sair em 2022. O projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022 prevê o preenchimento de 250 vagas para o TJDFT.

Além disso, o Conselho de Magistratura aprovou a realização de um novo certame.

Concurso TJ ES

O presidente afirmou que precisa realizar novo concurso para juízes e servidores (concurso TJ ES).

Concurso TJ RS

A banca organizador do concurso TJ RS foi definida! O instituto será gerido pelo IBADE.

Além disso, o plano de cargos e salários dos servidores do tribunal foi aprovado, o que indica que o edital deve sari em breve.

TRTs

O projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2022) trouxe 450 provimentos autorizados para a Justiça do Trabalho, o que pode indicar novos editais de concurso público para os Tribunais Regionais de Trabalho.

Concurso TRT ES

O concurso TRT ES tem comissão organizadora formada. O Tribunal pretende realizar concursos quando houver disponibilidade de orçamento para nomeação.

TRT/PR – chegou a formar comissão, mas decidiu aproveitar os aprovados nos concursos do TRF4 e dos TREs. (concurso TRT PR)

– chegou a formar comissão, mas decidiu aproveitar os aprovados nos concursos do TRF4 e dos TREs. TRT/DF – o último concurso ocorreu em 2010 e foi realizado pela banca Cespe. O órgão tem 62 cargos vagos;

– o último concurso ocorreu em 2010 e foi realizado pela banca Cespe. O órgão tem 62 cargos vagos; TRT/PA e AP – ocorrido em 2016, o concurso perdia a validade em 2018, mas foi prorrogado. O concurso expira em 2020 e o tribunal tem a tradição de abrir certames assim que o anterior é expirado.

– ocorrido em 2016, o concurso perdia a validade em 2018, mas foi prorrogado. O concurso expira em 2020 e o tribunal tem a tradição de abrir certames assim que o anterior é expirado. TRT MG – último concurso ocorreu em 2015 e expirou em dezembro de 2019. O órgão tem 388 cargos vagos. (concurso TRT MG)

– último concurso ocorreu em 2015 e expirou em dezembro de 2019. O órgão tem 388 cargos vagos. TRT RS – similar ao de Minas Gerais, último concurso TRT RS ocorreu em 2015 e expira em novembro de 2019;

– similar ao de Minas Gerais, último concurso TRT RS ocorreu em 2015 e expira em novembro de 2019; TRT PB – último concurso foi realizado há muito tempo, em 2005. A validade expirou em 2010;

– último concurso foi realizado há muito tempo, em 2005. A validade expirou em 2010; TRT MA – último concurso está expirado desde 2018;

– último concurso está expirado desde 2018; TRT AL – último concurso, igual ao de Maranhão, está expirado desde 2018;

– último concurso, igual ao de Maranhão, está expirado desde 2018; TRT PI – concurso realizado há muito tempo, em 2010, e a seleção está vencida desde 2015.

Concursos 2022 – Ministérios e Defensorias

Concurso Ministério da Economia

O Ministério da Economia autorizou o preenchimento de 300 vagas temporárias para o seu quadro de servidores (concurso Ministério da Economia). Serão 185 vagas para nível superior e 115 para nível médio.

Concurso MP MT

O MP MT afirmou que existe uma decisão política a favor da realização de um novo concurso MP MT, mas que estudos ainda serão realizados.

O procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, vice-presidente do Ministério Público, afirmou que há previsão de o edital deve sair em 2022.

Concurso DPE PI

Um documento vazado nas redes sociais indica que a Defensoria Pública do Piauí se reuniu com a empresa organizadora Cebraspe para tratar sobre a realização de um novo concurso DPE PI.

Nunca houve um concurso DPE PI para servidores e o último para defensor aconteceu em 2009.

Concurso PGE RJ

O edital para procurador foi divulgado e o órgão confirmou que estuda uma nova seleção destinada ao quadro de servidores. A expectativa é de que sejam oferecidas vagas para os cargos de técnico e analista. (concurso PGE RJ)

Concurso PGE RS

A banca Fundatec foi definida como organizadora do próximo concurso PGE RS (Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul), para as áreas de apoio (servidores) e procurador. A expectativa é que sejam ofertadas 109 vagas.

Concurso PGE AM

A Procuradoria Geral do Amazonas formou a comissão responsável pelo edital de concurso público destinado ao quadro de servidores (concurso PGE AM).

Concurso AGE PA

O edital do concurso AGE PA foi publicado! São ofertadas 20 vagas em cargos de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a até R$ 5 mil.

As inscrições estarão abertas entre os dias 28 de setembro e 11 de novembro de 2021, enquanto as provas estão marcadas para o dia 16 de Janeiro.

Concurso DPE PR

O concurso DPE PR já tem comissão formada. O próximo passo é a escolha da banca organizadora e em seguida, a publicação do edital.

Concurso DPE AM

O Diário Oficial da Defensoria Pública do Amazonas tornou público o regulamento do seu próximo concurso DPE AM, para provimento dos cargos de apoio às atividades do órgão.

No documento, vê-se que as oportunidades serão nos cargos de analista jurídico de defensoria e assistente técnico de defensoria, cujos requisitos são possuir níveis superior e médio de escolaridade, respectivamente.

Concurso DPE RO

A banca Cebraspe já foi definida como organizadora do certame, mas com empresa responsável por aplicar muitos certames no segundo semestre, edital pode sair em 2022. (concurso DPE RO)

Concurso DPE MT

O concurso para a Defensoria Pública do Mato Grosso (concurso DPE MT) está previsto para acontecer em 2022, conforme demonstrado na Lei Orçamentária Anual, publicado no Diário Oficial do estado.

A última atualização é de que o concurso estava em processo de escolha de banca, com três finalistas (Cebraspe, IBFC e Instituto Nosso Rumo).

Veja mais informações!

Concurso DPE RJ

Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Defensoria Pública Estadual, cujos servidores ingressam através de concurso DPE RJ.

Concurso MP PA

O Ministério Público do Pará afirmou que a administração do órgão deu continuidade para os preparativos dos próximos editais do concurso MP PA.

Educação

Concurso Seduc RS

O concurso Seduc RS (Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul) pode ter edital publicado em breve. Isso porque o Diário Oficial do RS tornou pública a formação da comissão responsável pela próxima seleção. Esse é um passo importante, antes da formalização do certame.

Concurso SEED RR

A Secretaria de Educação e Desporto do Estado de Roraima (concurso Seed RR) tem banca definida para um novo edital destinado ao preenchimento de 1.00 vagas no cargo de professor de educação indígena.

Concurso SEED AP

Uma comissão foi formada para um novo concurso público para a Secretaria de Educação do Amapá (concurso Seed AP). O órgão está sem um certame para efetivos desde 2012, quando foi realizado o último edital.

Concurso SED MS

Um novo concurso SED MS foi anunciado. Serão ofertadas 722 vagas para profissionais da Educação Básica, anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. O último certame para efetivos ocorreu a 30 anos.

Concurso SEE PE

O governo de Pernambuco anunciou que abrirá edital de concurso SEE PE (Secretaria de Educação Estadual) para o provimento de 3.500 vagas de professores para, atuarem na rede pública.

Concurso SEECT PB

O governo do estado da Paraíba está planejando um novo concurso para a área da Educação em 2022 (concurso Educação PB). A informação foi passada pelo secretário estadual de Educação e da Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, em entrevista ao jornal Arapuan Verdade.

Concurso Seduc GO

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e a secretária de Educação do estado, Fátima Gavioli, anunciaram a realização de um novo concurso Seduc GO.

Concurso SME SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou o concurso da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (concurso SME SP). O edital deve oferecer 3.250 vagas para nível superior.

Concurso SMED BH

O Diário Oficial de Belo Horizonte tornou público o edital do concurso SMED BH (Secretaria Municipal de Educação), com 251 vagas nos cargos de professor e bibliotecário escolar. A banca responsável é o Instituto AOCP.

Concurso UEG

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou o novo edital para o concurso público da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Ainda não há data específica para publicação do novo edital em 2022, mas ele vai ofertar 94 oportunidades para o cargo de professor do curso de Medicina da UEG.

Concurso UERN

A realização de um novo concurso público para Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) foi autorizada tanto para docentes quanto para área de apoio. O número de vagas e os cargos ainda não foram definidos.

Prefeitura de Palmas

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Palmas (TO) afirmou que foi criada uma comissão para estudar a realização de um novo certame em 2022. Além disso, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, anunciou a realização de certames no Município em 2022

Concurso público Maceió AL

Em evento realizado nesta terça-feira, 26 de outubro, o prefeito de Maceió, JHC, anunciou concurso (concurso público Maceió AL) com 576 vagas para a área da educação.

Clique aqui para saber mais!

Concursos Bancários e Administrativos para 2022

Concurso Embasa

O concurso Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) foi autorizado com a oferta de 930 vagas. Antes, esse número era de 854 oportunidades.

Concurso Basa

O presidente do Banco da Amazônia (concurso Basa), Valderci José de Souza, confirmou que o banco programa um novo edital para o início de 2022, com a previsão de 50 vagas.

Concurso Procon DF

A comissão está formada para o concurso Procon DF que foi autorizado junto com outros editais no Distrito Federal. De acordo com órgão, seleção será para 174 vagas.

Concurso PCDF

O concurso PCDF para área administrativa pode sair em 2022. Além do certame autorizado, é prevista a nomeação de 260 novos servidores na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Concurso Detran DF

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (concurso Detran DF) já encaminhou os editais de concurso público para a análise da Secretaria de Economia do DF.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) trouxe a previsão de 255 provimentos.

Concurso Detran AM

A comissão para o concurso Detran AM foi formada. O concurso público foi autorizado para 210 vagas, sendo 150 de nível superior e 60 de nível médio.

Concurso Santarém

Foi publicada a autorização de edital para o concurso Santarém, no Pará, cuja banca Ivin (Instituto Vicente Nelson) será a organizadora. A previsão é que sejam ofertadas 636 vagas, sendo 473 para nível médio.

Concurso SPGG RS

A comissão está formada e edital é previsto para a contratação de 676 novos profissionais. (concurso SPGG RS)

Concurso Ceasa RS

O concurso Ceasa RS tem comissão formada. O edital foi autorizado para o provimento 10 vagas nos cargos de analista e técnico.

Fundação Zoológico de Brasília

O Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPC-DF) defendeu a realização de um novo concurso Zoológico de Brasília e questionou a ausência de edital.

Desde de 2020, o Zoológico de Brasília tem comissão formada para a realização de um novo certame.

Concurso SEMACE

O governador do estado do Ceará, Camilo Santana (PT), reafirmou que um novo concurso Semace (Superintendência Estadual do Meio Ambiente) deve ter edital publicado a partir do início de janeiro.

O concurso Semace será aplicado para os cargos de fiscal ambiental e gestor ambiental.

Concurso Manausprev

O concurso Manausprev tem comissão formada e banca definida. O contrato com a banca FGV já foi publicado. O edital pode ser publicado em breve.

Concurso SEMAS PA

Conforme promessa da Seplad PA (Secretaria de Planejamento e Administração do Pará), a comissão do próximo concurso Semas PA (Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará) foi formada

Concurso CRT 4

Foi definida a banca organizadora responsável pelo próximo concurso CRT 4. A empresa Quadrix será responsável pelo edital que ofertará vagas de níveis médio e superior, cujos salários podem atingir o valor de R$ 4.510, 00.

Concurso Secult DF

O concurso Secult DF formou comissão organizadora responsável por realizar estudos para prover os cargos de analista, técnico e auxiliar de seus quadros.

Segundo o secretário, a projeção é de que os novos servidores sejam nomeados em 2022.

Concurso Seagri DF

O novo concurso Seagri DF (Secretaria de Estado de Agricultura do DF) já está com comissão formada. O concurso está previsto para 224 vagas, segundo O PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) do DF.

O último edital foi publicado em 2009, e trouxe a oferta de vagas para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária.

Concurso Sead GO

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou um novo edital de concurso público para a Secretaria de Administração do estado (concurso Sead GO) para junho de 2022.

De acordo com o representante, o edital do concurso terá a oferta de 329 vagas para a carreira de analista.

Concurso AGENERSA RJ

O concurso AGENERSA RJ (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado) tornou pública a autorização de provimento de 50 vagas imediatas

Concurso IFCE

Um novo concurso IFCE está previsto para sair em breve. A empresa Idecan foi definida como banca organizadora do ´próximo edital.

De acordo com projeto básico do concurso público, serão 175 vagas ao todo

Concurso Igeprev PA

O TCE determinou que o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará realize concurso Igeprev PA, com vistas ao provimento de seus cargos.

Concurso CRVM MS

O próximo edital do concurso CRMV MS tem banca organizadora definida. A empresa Quadrix será responsável pela organização do certame que ofertará 80 vagas de nível médio e superior.

FASE RS

O concurso FASE RS (Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul) tornou pública a formação de sua comissão organizadora. O último edital foi publicado em 2018.

AGE PA

A Auditoria Geral do estado do Pará tem banca definida para o próximo concurso AGE PA. A CETAP será responsável pela organização do certame com oferta de 20 vagas para nível superior e 01 para nível médio.

Concurso AFT

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) alertou sobre a necessidade de um novo concurso público (concurso AFT), além de afirmarem que irão se reunir com o Ministério da Economia para tratar sobre o assunto.

Concurso Detran AM

O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, autorizou a realização do primeiro concurso para o Departamento de Trânsito do estado (concurso Detran AM)

Concurso Funceme

A comissão responsável pelo próximo concurso Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) foi formada.

Concurso Secont ES

O concurso Secont ES (Secretaria de Estado de Controle e Transparência) formou comissão organizadora responsável pelo próximo edital.

Concurso CRO CE

A banca vencedora e que, por ora, está apta a organizar o concurso CRO CE (Conselho Regional de Odontologia do Ceará) é a Consulpam. As demais que seguem em disputa estão inabilitadas, mas podem recorrer.

Concurso PROCERGS

O edital para o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (concurso Procergs) teve o prazo de inscrições prorrogadas.

Veja mais detalhes!

Concurso Iema

O governo do Espírito Santo tornou pública autorização de 60 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (concurso Iema ES), em cargos de níveis médio, técnico e superior.

Concuso Adeal

O secretário de planejamento do estado de Alagoas, Fabrício Marques, anunciou o novo concurso para a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária (concurso Adeal) para janeiro de 2022.

Concurso UFERSA

Um novo edital de concurso UFERSA (Universidade Federal Rural do Semi-Árido) pode ser publicado em breve. Isso porque a banca Fundação Guimarães Duque foi contratada.

Concurso CRECI SC

O concurso CRECI SC (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 11ª Região) tem banca organizadora contratada. A empresa Quadrix será responsável pela seleção que ofertará vagas de níveis médio e superior, cujos salários podem chegar ao valor de R$ 3.839,41.

Concurso Prefeitura de Recife SDSDH

O concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre drogas e Direitos Humanos da Prefeitura de Recife (concurso prefeitura de Recife) foi retomado. Agora, as provas foram remarcadas para 2022.

Saiba mais clicando aqui!

Concursos Fiscais

Concurso Sefaz MT

Um novo concurso para fiscais de tributos estaduais (concurso Sefaz MT) deve ser lançado em 2022. Os estudos já estão em fases finais.

O último edital de concurso Sefaz MT foi publicado em 2008, ofertando 85 vagas para o cargo de Agente de Tributos Estaduais.

Concurso Sefaz ES

As inscrições para o cargo de consultor do tesouro estadual da Secretaria de Fazenda do Espírito Santo estão abertas (concurso Sefaz ES). Os interessados podem se inscrever no site da FGV, banca organizadora do edital, do dia 1 de novembro a 9 de dezembro.

Clique aqui para mais informações!

Concurso Sefaz PR

O secretário de Fazenda afirmou que o edital de concurso Sefaz PR deve ser publicado em 2022. Uma nova comissão organizadora de servidores para organizar os trâmites do próximo concurso público. O grupo vem em substituição de outro grupo, formado em 2019.

Sefaz CE

A secretária de Fazenda do estado do Ceará, Fernanda Pacobahyba, confirmou a publicação do edital do concurso Sefaz CE para o ano de 2022.

Sefaz AM

O edital do concurso para a Secretaria de Fazenda do estado do Amazonas teve a publicação confirmada pelo governador do estado, Wilson Lima (concurso Sefaz AM).

Veja mais informações clicando AQUI!

ISS Belo Horizonte

A Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte, em Minas Gerais, publicou novo edital de concurso público destinado ao cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais (concurso ISS BH).

Saiba mais clicando aqui!

Sefaz SC

O novo edital do concurso Sefaz SC tem comissão organizadora formada. O certame autorizado deve ofertar 58 vagas no cargo de analista da receita estadual IV, que exige nível superior.

Sefa PA

A banca do concurso Sefa PA (Secretaria de Fazenda do Estado do Pará) foi definida. A Fadesp será responsável pelo próximo edital que ofertará 110 vagas, sendo 100 para o cargo de auditor fiscal e as outras 10 para fiscal de receitas.

Sefaz SP

Com pedido de 53 vagas para Agente Fiscal de Rendas, o concurso Sefaz SP espera somente a autorização do governador. Além disso, o último certame já esta vencido e déficit de servidores é alto – 961 cargos vagos.

Sefaz DF

O secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente, anunciou que um novo concurso público (Sefaz DF) será realizado para a Secretaria de Economia (antiga, Secretaria de Fazenda) em 2022.

Sefaz MG

O concurso Sefaz MG tem comissão formada. O próximo passo é a definição da banca organizadora. O edital deverá ofertar 300 vagas.

Sefaz BA

A fase é de análise de propostas das bancas para o concurso do cargo de Agente de Tributos, que exige nível superior em qualquer área. Estão previstas 20 vagas (concurso Sefaz BA).

Sefaz SE

O concurso Sefaz SE formou comissão para um novo edital. O órgão deverá ofertar 50 vagas, sendo 10 para o cargo de auditor técnico de tributos (provimento imediato) e 40 para formação em cadastro de reservas.

Concurso Sefaz TO

O governador Mauro Carlesse, do Tocantins, autorizou estudos para viabilidade do concurso Sefaz TO, bem como de outras seleções.

Carlesse indica que as seleções serão realizadas a depender do equilíbrio das contas públicas tocantinenses, e que o número de vagas e cargos ofertadas dependerão dos estudos realizados.

Conquistar este salário é extremamente difícil. Mas a gente tem uma ferramenta que vai te diferenciar dos concorrentes. Essa ferramenta está com o melhor preço do ano. Clique aqui e saia na frente da concorrência.

Concursos Policiais para 2022

PCDF

Após o anúncio do delegado-geral e do secretário de economia, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, oficializou a autorização do concurso PCDF para delegado e agente de custódia.

Além disso, O projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022 trouxe a autorização para preenchimento de 500 vagas. O quantitativo pode ser utilizado tanto para nomeação de aprovados em últimos editais quanto para realização de novos certames.

De acordo com o delegado-geral da corporação, serão 50 vagas imediatas, além de 100 vagas para cadastro de reserva.

PC MG

Um novo concurso PC MG foi autorizado. De acordo com a fala do representante do estado, estão autorizadas 684 vagas para todas as carreiras da PC MG.

PC ES

A comissão do concurso PC ES para o cargo de delegado foi formada. O certame será organizado pelo Instituto Acesso e traz 33 vagas, sendo duas para candidatos considerados Pessoa com deficiência.

PC AM

Um novo concurso PC AM foi autorizado. Serão ofertadas 362 vagas para os cargos de delegado, escrivão, investigador e perito.

PC SE

Por meio de suas mídias sociais, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, autorizou a realização de concurso com oferta de 55 vagas para o cargo de contador (concurso Sergipe).

Saiba mais clicando AQUI!

PC PB

O governador do estado da Paraíba, João Azevedo, anunciou a publicação do edital do concurso PC PB para o segundo semestre de 2021. A banca do novo edital já foi definida.

Segundo o órgão, a comissão está com estudos avançados.

PC RO

O certame já está com comissão formada. São 379 vagas autorizadas para candidatos de nível superior em diversos cargos da carreira policial. Os salários iniciais vão de R$ 7.706,56 até R$ 14.267,80.(concurso PC RO)

PC BA

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou que o concurso PC BA está previsto para sair em janeiro de 2022, para o provimento de mil vagas. O certame é aguardado desde que foi previsto na Lei Orçamentária deste ano.

PC TO

O secretário de Segurança do estado de Tocantins, Cristiano Sampaio, confirmou que a publicação do edital do concurso PC TO pode sair ainda em 2021 ou início de 2022. Serão ofertadas 341 vagas de nível superior.

PC SC

A Polícia Civil do estado de Santa Catarina (PC SC) tem um novo edital de concurso público anunciado para o primeiro semestre de 2022.

O número de vagas não foi informado. No entanto, o órgão solicitou o preenchimento de 829 vagas.

PC SP

Um novo edital do concurso PC SP (Polícia Civil de São Paulo) foi autorizado para o provimento de 2.939 vagas em diversos cargos. Ainda há a definição de que o provimento de aprovados será realizado em janeiro de 2023.

PC MS

O edital tem autorização para 236 vagas já está em processo de escolha de banca e seus trâmites estão em andamento. (concurso PC MS)

PC RR

O próximo edital do concurso público deve acontecer em 2022. A comissão para o novo concurso PC RR já está formada.

PC GO

A realização do concurso para a Polícia Civil de Goiás está prevista no Orçamento do estado para o ano de 2022. A previsão é de que sejam ofertadas 470 vagas (concurso PC GO).

PM DF

O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Marcos Rocha, afirmou que o novo concurso público da corporação deve ocorrer no próximo ano.

Além disso, o projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022 trouxe a previsão de 736 provimentos autorizados para a Polícia Militar do Distrito Federal. Com isso, quantidade pode ser utilizada para convocações ou para um novo concurso PM DF.

O órgão entrou com um pedido para 2.100 vagas no cargo de Soldado, que exige nível superior de formação.

PM GO

A banca para o novo concurso PM GO já está escolhida. A empresa AOCP foi escolhida para organizar o certame com mais de 2 mil vagas.

PM AP

O governador do estado do Amapá, Waldez Goés, autorizou a realização de um novo concurso PM AP. Além disso, o edital foi citado no planejamento estratégico do órgão para os anos de 2020-2024.

PM RO

Com comissão formada, o concurso PM RO ofertará 20 vagas no cargo de oficial combatente, enquanto os Bombeiros oferecem cinco (5) vagas para o mesmo cargo, além de três outras vagas em cargos do quadro complementar na corporação.

PM RN

Um novo concurso PM RN foi anunciado pela governadora do estado, Fátima Bezerra. A seleção deve ofertar 800 vagas no cargo de soldado. O edital está previsto para ser publicado em 2022.

PM CE

O próximo concurso PM CE (Polícia Militar do Ceará) tem comissão organizadora formada. Uma das atribuições do Grupo de Trabalho será gerir o contrato da banca organizadora Vunesp, já anunciada.

PM BA

Em entrevista a uma emissora de TV do estado, o governador da Bahia, Rui Costa (PT) anunciou a realização de um novo concurso PM BA para 2022. Ainda não há previsão em relação ao número de vagas.

PM ES

Um novo concurso PM ES tem comissão organizadora formada. Ao todo, o governador Renato Casagrande anunciou 671 vagas para cargos de nível médio e superior.

PM PR

A Polícia Militar do estado do Paraná publicou um novo edital de concurso público destinado ao preenchimento de 70 vagas para candidatos de nível médio.

Interessados poderão se candidatar a partir do dia 13 de setembro a 10 de novembro de 2021. As provas, por sua vez, ocorrerão no dia 13 de fevereiro de 2022.

PM AM

O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou a publicação do edital do concurso da Polícia Militar do Amazonas (concurso PM AM) para até novembro de 2021, com provas no início de 2022.

O certame, que tem banca organizadora formada, terá a oferta de 1.350 vagas divididas entre os cargos de soldado (nível médio) e oficial (nível superior).

Concurso GCM SP

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo propôs aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana na cidade de São Paulo, através do concurso GCM SP.

O pedido é para que sejam ofertadas 1.700. vagas.

Polícia Penal do Acre

O Ministério Público do Acre entrou com Ação Civil Pública para abertura de um novo edital de concurso Polícia Penal AC com 454 vagas. A previsão da ação é que o concurso ocorra em 2022, mas estudos e preparativos devem se iniciar em 2021.

Agepen DF

O concurso público para Agente Penitenciário no Distrito Federal (concurso Agepen DF) pode ter edital publicado até novembro de 2021. Assim, as provas devem ficar para 2022. As informações foram dadas pelo deputado distrital Reginal Sardinha, por meio das redes sociais.

Um novo certame está autorizado para o cargo de Agente Penitenciário. A expectativa é que sejam ofertadas vagas para provimento imediato.

Concurso Bombeiro RN

O Diário Oficial do Rio Grande do Norte tornou pública a dispensa de licitação que define a banca Idecan como organizadora das próximas etapas do último concurso Bombeiro RN.

Concurso Bombeiro ES

O Secretário de Segurança Pública do estado do Espírito Santo confirmou à equipe de jornalismo do Direção Concursos, a autorização de novo edital de concurso Bombeiros ES.

Concurso Bombeiro PA

Mais um passo foi dado rumo ao concurso Bombeiro PA. Trata-se da comissão formada para gerir a seleção, que deverá anunciar edital com 405 vagas

Concurso Bombeiro RJ

O comandante do Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro anunciou que há autorização para um novo concurso Bombeiros RJ para 3.300 vagas e que edital deve ser divulgado em breve.

Concurso Bombeiro PI

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, coronel José Arimatéia Rêgo de Araújo, informou que o governo do estado autorizou o concurso Bombeiros PI para o provimento de 60 vagas de soldados.

Concurso Bombeiro GO

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou a realização de um novo concurso Bombeiros GO para julho de 2022.

O edital terá a oferta de 160 vagas.

Concurso Detran PI

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí enviou pedido de realização de novo concurso Detran PI. Desde posse de novo diretor, edital de concurso público é uma das metas.

Sejus ES

O edital do concurso para a Secretaria de estado da Justiça do estado do Espírito Santo deve ser publicado até fevereiro de 2022 (concurso Sejus ES). Serão 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário.

Concurso Guarda Municipal de Fortaleza (CE)

O prefeito do Município de Fortaleza, no Ceará, José Sarto, anunciou a realização de um novo concurso com mil vagas para a Guarda Municipal em 2022 (concurso Guarda Municipal de Fortaleza).

Concurso Guarda Municipal de Vila Velha (ES)

Em evento de formação da segunda turma da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Bogo, anunciou o Município pode realizar um novo concurso Guarda Municipal Vila Velha em 2022.

Concurso Brigada RS

O concurso Brigada RS tem comissão organizadora formada. Segundo o documento, a realização do certame observará a dotação orçamentária e a existência de vagas. Os cargos previstos são os iniciais das carreiras de nível superior e de nível médio da corporação.

Concurso Susepe RS

A comissão organizadora do novo concurso para a Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul (concurso Susepe RS) foi publicada no diário oficial do estado.

Os servidores designados ficarão responsáveis por realizarem todos os trabalhos que antecedem a publicação do edital.

O aprovado em 1° lugar na PRF fez uma escolha antes de iniciar os estudos, sabia? Clique aqui, veja qual foi a escolha dele e siga o mesmo caminho.

Concurso Controle 2022

TCU

O concurso TCU está cada vez mais próximo. O Cebraspe foi definido como banca organizadora do próximo edital que ofertará 20 vagas imediatas para candidatos de nível superior para o cargo de auditor.

CGDF

O secretário de Economia do Distrito Federal confirmou a previsão de concursos públicos no DF para diversas áreas e prometeu seleções até 2022, citando especificamente a seleção para o Auditor de Controle Interno (concurso CGDF). A comissão organizadora já foi formada.

CGE AL

O certame está esperando autorização do governo, seria o primeiro edital da história do órgão. (concurso CGE AL)

CGE MS

Um novo concurso CGE MS foi autorizado para o provimento do cargo de auditor do estado. A previsão é que sejam ofertadas 28 vagas.

TCM RJ

A organização do concurso foi suspensa devido a pandemia do coronavírus. Certame pode sair somente em 2022. (concurso TCM RJ)

TCM SP

Com o edital suspenso, a banca organizadora do concurso para o TCM SP confirmou que as inscrições serão reabertas. Todos os detalhes aqui.

TCE SC

O edital estava para ser publicado quando a pandemia do coronavírus estourou e organização foi suspensa. (concurso TCE SC)

TCE MA

Após 16 anos sem um novo edital, um novo concurso TCE MA pode acontecer. A comissão está formada, o próximo passo é a definição da banca organizadora.

TCE AL

Em reunião com o presidente e a vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo (ANTC), o presidente do Tribunal de Contas de Alagoas demonstrou o interesse em realizar um novo concurso TCE AL.

TCE MS

Um novo concurso para o Tribunal de Contas do estado do Mato Grosso do Sul (concurso TCE MS) foi autorizado para o preenchimento de vagas em diversos cargos da área de controle.

TCE SP

O Tribunal de Contas Municipais de São Paulo afirmou que as inscrições do concurso TCE SP serão reabertas, assim que a seleção for oficialmente retomada.

TCE RR

O Tribunal de Contas do estado de Roraima (TCE RR) planeja um novo edital de concurso público para o preenchimento de, pelo menos, 18 vagas.

TCE RJ

Foram publicadas as resoluções que autorizam o concurso TCE RJ, além de denominar os presidentes das comissões organizadoras. As resoluções autorizam os editais para 25 vagas, abrangendo cargos de nível médio e nível superior.

MPC SC

O Ministério Público de Contas de Santa Catarina (concurso MPC SC) retomou os trabalhos para realização do novo concurso e já iniciou o processo de escolha da banca organizadora.

Concurso 2022 Legislativo

Concurso Câmara dos Deputados

O concurso Câmara dos Deputados depende de aprovação de reforma administrativa. Recentemente, reforma administrativa interna foi anunciada pelo presidente da casa.

Câmara de Teresina

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, deputado Jeová Alencar, afirmou que um novo edital de concurso público para a casa legislativa está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 (concurso Câmara de Teresina).

Câmara de Guarulhos

A Câmara Municipal de Guarulhos, em São Paulo, está trabalhando para a realização de um novo concurso público (concurso Câmara de Guarulhos). A previsão é que as provas ocorram no primeiro semestre de 2022.

Câmara de Nova Iguaçu

A Câmara de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, anunciou que irá realizar um novo concurso público para cargos de nível superior, cujos salários chegam a até R$ 6,5 mil iniciais (concurso Câmara de Nova Iguaçu).

O próximo concurso Câmara de Nova Iguaçu é esperado para 2022.

ALESC

A comissão organizado do próximo concurso ALESC foi formada. O último certame foi publicado em 2015 e ofertou 15 vagas para Analista Legislativo e 41 de Técnico Legislativo.

ALESP

O concurso autorizado desde julho de 2018 ainda está na etapa de análise de cargos vagos no quadro de pessoal. A expectativa é de vagas para Auditor Interno. Saiba tudo aqui.

ALE RO

Um novo edital de concurso ALE RO está previsto para 2022. Uma dotação orçamentária foi alterada para um certame para os cargos de Consultor, Advogado, Analista e Asssistente.

Concurso AL RN

Foram autorizadas 47 vagas para o concurso AL RN, para cargos de níveis médio e superior de escolaridade.

Com essa fase concluída, resta apenas a contratação a banca e posterior publicação do edital, visto que a comissão da seleção já está formada.

Saúde

Concurso IGP SC

O governo de Santa Catarina autorizou a realização do novo concurso para auxiliares do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (concurso IGP SC).

A autorização é destinada ao preenchimento de 70 vagas do cargo de auxiliar de Medicina Legal, que exige nível médio.

Concurso SES SP

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo tem um novo edital de concurso público autorizado para o preenchimento de 1.070 vagas (concurso SES SP).

De acordo com a autorização concedida pelo governador João Dória, publicada no Diário Oficial do dia 16 de outubro, as vagas serão para preenchimento temporário.