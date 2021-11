Concursos abertos na semana somam mais de 12 mil vagas

A semana que marca o término de novembro e o início de dezembro traz mais de 12 mil vagas em concursos abertos pelo país. As oportunidades são para ingresso em tribunais e órgãos de Segurança Pública, Educação, entre outros.

Mais de 57% das vagas disponíveis são para cargos de nível médio. Há ainda 40% para carreiras de nível superior. As demais são para quem tem ensino fundamental e técnico.

A região Sul é o destaque da semana, com inscrições abertas nos concursos da Brigada Militar e da Universidade Federal do Rio Grande. As outras quatro regiões brasileiras também têm seleções em andamento.

Para você não perder nenhuma oportunidade, Folha Dirigida apresenta uma lista com os principais concursos abertos na semana. Confira a seguir:

Concursos com os últimos dias de inscrição

TJ GO

A segunda-feira, 29 de novembro, é o último dia para se inscrever no concurso TJ GO (Tribunal de Justiça de Goiás). A oferta é de 95 vagas imediatas para analistas judiciários.

Desse total, 46 são para analista da Área de Apoio judiciário e Administrativo, carreira destinada a quem possui nível superior em qualquer área. As remunerações são de R$3.833,88.

As demais 49 chances são para analista da área Judiciária, para formados em Direito. Nesse caso, os salários são de R$4.259,86.

As inscrições são aceitas pelo site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), banca organizadora.

O primeiro passo será preencher o formulário com todas as informações solicitadas. Em seguida, gerar o boleto e pagar as taxas de:

R$115 para analista judiciário – Apoio Judiciário e Administrativo;

R$127,70 para analista judiciário da área Judiciária.

Ceasa PR

No Paraná, a Centrais de Abastecimento (Ceasa) também está na reta final de inscrições do concurso público. No total, estão disponíveis oito vagas imediatas para ingresso em cargos de nível superior. Os salários chegam a R$8,8 mil.

Veja a distribuição das oportunidades do concurso Ceasa PR e as remunerações de cada carreira:

Administrador: 1 vaga – R$6.463,78;

Advogado: 2 vagas – R$6.463,78;

Analista de Tecnologia de Informação: 1 vaga – R$6.463,78;

Contador: 1 vaga – R$6.463,78;

Engenheiro Agrônomo: 2 vagas – R$8.800;

Engenheiro Civil: 1 vaga – R $8.800.

As inscrições ficam abertas até terça-feira, 30 de novembro, pelo site da OMNI Concursos , banca organizadora. A taxa é de R$150 para todos os cargos.

Concursos que abrem inscrições esta semana

Furg RS

Logo na segunda-feira, 29 de novembro, serão abertas as inscrições do concurso para Universidade Federal do Rio Grande (Furg RS). A oferta é de nove vagas imediatas com salários iniciais de R$4.180,66.

Todas as oportunidades do concurso Furg RS são para cargos de nível superior, sendo eles:

Analista de tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas;

Analista de tecnologia da Informação – Serviços de rede;

Meteorologista;

Estatístico;

Médico – psiquiatra;

Médico – família e comunidade;

Engenheiro – eletricista.

As inscrições ficam abertas até o dia 10 de dezembro, pelo site da própria instituição. Para completar o processo é preciso quitar a taxa de R$110.

DPE AM

O concurso para área de apoio da DPE AM (Defensoria Pública do Estado do Amazonas) também terá inscrições abertas a partir de segunda-feira, 29. Ao todo, são três vagas disponíveis, sendo:

Uma vaga para assistente técnico de defensoria – especialidade: assistente técnico administrativo (nível médio). Salário de R$3.531,95;

Duas vagas para analista jurídico de defensoria – especialidade: ciências jurídicas (nível superior em Direito ou Ciências Jurídicas). Salário de R$6 mil.

Os interessados poderão realizar a inscrição até 29 de dezembro, por meio do portal da Fundação Carlos Chagas (FCC) , a banca organizadora.

Primeiro, será necessário preencher o formulário com todos os dados solicitados. Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$90 para o nível médio e R$110 para o superior.

DPE SE

Outra Defensoria Pública que realiza novo concurso é a de Sergipe (DPE SE). Nesse caso, estão disponíveis seis vagas para defensor substituto. O salário inicial da carreira é de R$16.761,68.

Para concorrer é preciso ter curso de graduação (Bacharelado) em Direito, além de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e dois anos de prática forense.

As inscrições serão abertas na segunda, 29. Os interessados poderão se cadastrar até o dia 28 de dezembro, por meio do site do Cebraspe, organizador da seleção . A taxa é de R$250.

Brigada Militar RS

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul abre na terça-feira, 30, as inscrições de seu novo concurso com 4 mil vagas para soldados. O cargo tem como requisitos: o nível ensino completo e idade mínima de 18 e máxima de 25 anos (até o último dia das inscrições – 30 de dezembro).

Além disso, os candidatos devem ter altura mínima de 1,65m (sexo masculino) e 1,60m (sexo feminino) e Carteira de Habilitação na categoria “B”. Os salários iniciais são de R$4.689,23 para jornada de trabalho de 40 horas.

As inscrições deverão ser realizadas no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) , organizadora, até o dia 30 de dezembro. A taxa é de R$92,64.

Outros concursos abertos na semana

TCU

O Tribunal de Contas da União realiza novo concurso TCU com 20 vagas para o cargo de auditor federal de controle externo. O salário inicial é de R$21.947,82.

A carreira é destinada a quem tem ensino superior completo ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de dezembro, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) . A taxa é de R$180.

MP SP

Já o Ministério Público de São Paulo também está com inscrições abertas no concurso MP SP para o cargo de promotor.

O edital foi publicado em novembro e trouxe 125 vagas para ingresso na principal carreira do órgão.

Para concorrer é necessário ter concluído Bacharelado em Direito, além de ter exercido atividade jurídica por três anos, no mínimo. A remuneração é de R$28.883,97, podendo chegar a pouco mais de R$35,4 mil com as progressões

As inscrições vão até o dia 9 de dezembro. Para isso, basta acessar o site do próprio órgão . A taxa de inscrição está no valor de R$288,83.

Gostou das vagas? Calma que a lista não para por aqui. Veja mais opções por região e escolha a melhor para você: