Concursos abertos na semana trazem 10,7 mil vagas pelo país

Novembro entrou nos seus últimos dias e, com iso, o fim de 2021 se aproxima. Mas, engana-se quem pensa que as oportunidades no serviço público esquentaram. São mais de 10,7 mil vagas disponíveis em concursos abertos.

Por exemplo, um levantamento feito por Folha Dirigida confirma que são 10.712 vagas em diversos editais por vários órgãos públicos.

Dessas, 50,60% das chances são para cargos de nível médio (5.420) e 46,94% para cargos de nível superior (5.028), destinados aos candidatos com graduação.

Além disso, também é possível identificar para quais regiões são as principais oportunidades, veja:

Sudeste – 7.966 vagas;

– 7.966 vagas; Nordeste – 1.040 vagas;

– 1.040 vagas; Sul – 1.002 vagas;

– 1.002 vagas; Centro-Oeste – 525 vagas; e

– 525 vagas; e Norte – 179 vagas.

Quer saber mais? Confira abaixo os principais concursos abertos nesta semana!

Concurso TCU e concurso PM SP são grandes destaques

Na lista de concursos abertos da semana, dois concursos e destacam: os editais do Tribunal de Contas da União e da Polícia Militar de São Paulo não podem passar despercebidos.

Veja a seguir mais detalhes!

TCU

As inscrições para o concurso TCU já estão abertas. O Tribunal de Contas da União oferece 20 vagas para o cargo de auditor federal de controle externo, com salário inicial de R$21.947,82.

A carreira é destinada a quem tem ensino superior completo ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação. As inscrições ficarão abertas até o dia 20 de dezembro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) . A taxa é de R$180.

O concurso TCU será composto por duas etapas: provas objetivas e discursivas, realizadas em todas as capitais do país. Confira as datas de aplicação:

Prova objetiva: 13 de março de 2022;

Prova discursiva: 22 de maio de 2022.

PM SP

Na Polícia Militar de São Paulo, são 2.700 vagas de soldado para quem deseja ingressar na corporação. O novo edital do concurso PM SP foi divulgado em outubro e será o primeiro de uma sequência de 5.400 vagas autorizadas.

Quer saber mais sobre o concurso PM SP de soldado? Por exemplo, o salário é de R$3.164,58 mensais e a contratação acontece pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade.

Além do nível médio, para concorrer será preciso:

Ser brasileiro;

Ter idade mínima de 17 anos;

Ter idade máxima de 30 anos, exceto para quem já é Policial Militar;

Ter estatura mínima de 1,55m, se mulher, e de 1,60m, se homem;

É permitido o uso de tatuagem, desde que sua simbologia não seja conflitante com os valores policiais-militares e não faça alusão a condutas ilícitas;

Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

Possuir boa saúde, higidez física, mental e perfil psicológico compatível com o cargo;

Ter concluído o Ensino Médio ou equivalente.

Carteira Nacional de Habilitação entre as categorias “B” e “E”

O valor da remuneração é composto por R$1.226,03 de vencimento, R$1.226,03 de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e R$712,52 de insalubridade.

As inscrições ficarão abertas até 8 de dezembro e os cadastros deverão ser realizados pelo site da Fundação Vunesp. Para confirmar participação, será preciso imprimir o boleto bancário e quitar a taxa no valor de R$57, até o dia 9 de dezembro. As provas escritas estão marcadas para 6 de fevereiro de 2022.

Confira outros concursos abertos no país

MP SP

O Ministério Público de São Paulo também já está com inscrições abertas em um novo concurso MP SP. As chances são para o cargo de promotor.

O edital foi publicado em novembro e trouxe 125 vagas para ingresso na principal carreira do órgão.

Para concorrer, é preciso ter concluído o curso de bacharelado em Direito, além de ter exercido atividade jurídica por três anos, no mínimo. A remuneração é de R$28.883,97, podendo chegar a pouco mais de R$35,4 mil com as progressões

As inscrições vão até o dia 9 de dezembro. Para isso, basta acessar o site do próprio órgão . A taxa de inscrição está no valor de R$288,83.

TRF3

Outro concurso que também continua com inscrições abertas é o do Tribunal de Regiaonal Federal da 3ª Região, com vagas para a magistratura. Que tal essa não é a sua oportunidade de se tornar um juiz substittuto?

O edital do concurso TRF3 conta com 106 vagas de juízes substitutos para as Seções Judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

No concurso TRF3, são seis destinadas a pessoas com deficiência e 21 para autodeclarados negros (pretos ou pardos). Para participar, é preciso bacharel em Direito com experiência de três anos de atividade jurídica. A carreira proporciona uma remuneração de R$32.004,65.

As inscrições vão até as 18h desta terça-feira, 23 de novembro, pela internet. Para isso, basta acessar o site do TRF3 . O cronograma foi retificado e as novas datas das provas serão anunciadas em breve.

Veja mais concursos abertos por região!