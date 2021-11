Concursos Ibama e ICMBio: lives gratuitas trazem tudo dos editais

Você sabe qual é o próximo grande concurso federal? Saiba que, na verdade, não será um, mas dois: os concursos Ibama e ICMBio têm editais programados para os próximos meses.

Com um total de 738 vagas autorizadas, os dois órgãos ambientais prometem oportunidades para todo o país, contemplando os níveis médio e superior.

Os salários chegam a R$8.547,64, e quem conquistar uma vaga também conseguirá a estabilidade garantida pelo regime estatutário.

É para ajudar os interessados nesses concursos federais do momento que a Folha Dirigida lança, nos próximos dias 22 e 23 de novembro, lives GRATUITAS.

Sempre ao meio-dia e sob comando de O Especialista, Alexandre Prado, as transmissões vão trazer o que você precisa saber para iniciar ou intensificar a preparação para os concursos Ibama e ICMBio.

O foco será a carreira do técnico ambiental, que exige o nível médio e tem remuneração de R$4.063,34.

O que as lives vão trazer?

As lives sobre Ibama e ICMBio vão trazer para os participantes, GRATUITAMENTE, todas as informações sobre a carreira do técnico ambiental. Você vai saber as atribuições, os requisitos, salários, além de detalhes do plano de carreiras, com as progressões possíveis e o tempo para elas acontecerem.

As lives também vão falar sobre as prováveis lotações do concurso, além, claro, de previsões para a banca e o edital.

Temas ligados à preparação também estão na programação. Você vai saber o que precisa estudar e lembrar como foram os últimos concursos do Ibama e do ICMBio, nos mínimos detalhes.

Vamos trazer não só a estrutura das provas, mas também informações pontuais e relevantes, como: nota de corte, número de convocados, possíveis novidades nos concursos e muito mais.

Além disso, tem as super dicas de quem entende de aprovação em concursos. Alexandre Prado estará afiado, com orientações principalmente sobre o planejamento necessário para esses editais.

Está imperdível. E para você participar, basta se inscrever, GRATUITAMENTE, a seguir!

Concursos Ibama e ICMBio: confira os detalhes

Os concursos Ibama e ICMBio estão autorizados. No momento, ambos estão em fase de escolha da banca.

No Ibama, foram recebidas propostas de sete instituições: Cebraspe; Fundação Getulio Vargas (FGV); Iades; Instituto AOCP; Ibade; Idecan; e Instituto Mais.

No ICMBio, foram recebidas propostas de seis: Cebraspe; Fundação Carlos Chagas (FCC); Fundação Getulio Vargas (FGV); Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades); Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC); Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Ibama

No Ibama a autorização é para 568 vagas em cargos dos níveis médio e superior.

Dessas, 432 são para o nível médio, no cargo de técnico ambiental. A remuneração inicial da carreira é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As demais oportunidades são para cargos de nível superior, sendo: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). Os ganhos, nesses casos, chegam a R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

ICMBio

No ICMBio, a autorização é para 171 vagas, sendo 110 para técnico ambiental, com exigência de ensino médio completo. Os salários iniciais são de R$4.063,34 (mesma composição de salário do técnico do Ibama).

As demais 61 chances serão para analista ambiental, cargo de nível superior. A remuneração é de R$8.547,64 (mesma composição de salário do analista do Ibama).

Regime de contratação é o estatutário, com estabilidade.

Previsão de editais e provas

Os editais precisam sair até 6 de março 2022 (até seis meses após a autorização). A tendência, porém, é que a publicação dos editais aconteça bem antes disso.

As provas serão 120 dias depois da liberação dos editais. Se os documentos saírem em março, as avaliações acontecerão em julho.