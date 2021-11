Concursos PF e PRF: emenda à LOA avança para mais aprovados

Os concursos PF e PRF 2021 poderão ter mais aprovados sendo convocados para o Curso de Formação Profissional (CFP). As emendas ao Orçamento de 2022 foram aprovadas com unanimidade e podem faverecer mais chamadas.

As votações foram encerradas na última quarta-feira, 3. A comissão de aprovados de ambos os concursos comemoraram a vitória.

Os deputados votaram pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para as emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

As emendas votadas foram as 12 e 13. Além de favorecer mais aprovados, elas também impactam na reestruturação de carreiras dos três órgãos, inclusive o Depen.

“As pessoas não entendem o quanto é difícil fazer um concurso para as polícias federais no Brasil, o quão caro é e o quão difícil é, que esses colegas que estão aqui hoje, têm de atingir essa aprovação. Por isso o momento de chamar todos os excedentes é agora!”, discursou o deputado federal, delegado Pablo Pontual.

Pablo também falou sobre a dificuldade de se fazer concursos para a Segurança Pública federal, além do custo para essas seleções. Além disso, pontuou a importância de fortalecer o efetivo.

Quem também discursou e trouxe suas considerações sobre as emendas foi o deputado Nicoletti, autor das emendas e que tem atuado junto com as comissões.

FenaPRF comemora aprovação das emendas

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais ( FenaPRF ) comemorou a aprovação das emendas. Presidente da FenaPRF, Dovercino Neto pontuou que este foi um passo importante para garantir melhores condições de trabalho aos policiais rodoviários federais.

“O nosso sistema sindical continua na luta pela valorização da carreira e do policial rodoviário federal, e isso passa por recomposição de efetivo e por uma reestruturação da carreira que valorize o nosso trabalho. A aprovação das emendas do Deputado Nicoletti é fundamental para atingirmos esse objetivo”, foi o que disse Neto.

A FenaPRF ainda confirmou que a votação na Comissão de Segurança Pública aconteceu de forma rápida. De acordo com o sindicato, todos os deputados membros da comissão assinaram as emendas como coautores e aprovaram as duas por unanimidade.

Segundo os parlamentares, a emenda é tão importante que mudará a forma com que as polícias da União trabalharão.

“Garantimos recursos para apoiar a reestruturação tão justa dessas carreiras e também para a formação de mais policiais. A segurança pública é um tema sensível e importante para o país, e precisamos valorizar os nossos policiais para que tenhamos uma segurança pública cada vez mais forte”, disse Nicoletti.

Após serem aprovadas pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, as emendas partirão para análise da Comissão Mista de Orçamento e, depois irá a análise do plenário da Câmara dos Deputados.

Bolsonaro sinaliza sobre chamar mais aprovados na PRF

Recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, informou que fará o possível e dentro da lei para ter mais efetivo.

Pelas redes sociais, o presidente se manifestou favorável a chamar mais aprovados nos concursos PF e PRF de 2021. Em transmissão ao vivo, disse que entende ser muito vantajoso para o governo contar com mais reforço.

“O que for possível fazer, dentro da lei, para aproveitar essa garotada.. vamos aproveitar o pessoal da PF e da PRF.”

Concursos PF e PRF somam 4 mil vagas

Os concursos da PF e da PRF tiveram seus editais divulgados em janeiro. Enquanto a Polícia Federal divulgou no dia 15, a Rodoviária Federal no dia 18, com o mesmo quantitativo.

Tanto uma quanto a outra tem oferta de 2 mil vagas, já anunciadas e garantidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Mas, você ao entrar no edital pode estranhar que traz apenas 1.500 vagas. Mas é isso mesmo. Inicialmente, será esse o quantitativo.

Entretanto, Bolsonaro e os diretores das corporações já garantiram que estão confirmadas mais 500 vagas em ambas, que serão preenchidas pelos excedentes.