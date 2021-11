Conheça a dona da vagina mais bonita do Brasil eleita por concurso de SC

Revelada a dona da vagina mais bonita do Brasil! O concurso criado pela catarinense Ana Otani de Balneário Camboriú no Litoral Norte de Santa Catarina chegou ao fim neste domingo (28) e elegeu a mulher com a vagina mais bonita do país.

A vencedora foi a carioca Maitê que entrou no concurso aos “45 do segundo tempo”, depois da desistência de outra candidata. Maitê recebeu 53% dos votos do público. Quem decidiu as finalistas foram os assinantes de Ana Otani.

O lançamento foi feito em dois perfis da Ana no Instagram, quando ela começou as buscas por candidatas da vagina mais bonita do Brasil. O time de atendimento e roteiro da Ana ajudou a elencar as 16 participantes do concurso.

As 16 candidatas foram divulgadas amplamente nas redes sociais da Ana (Instagram e Youtube), mas a escolha foi feita pelos assinantes da Ana, então todos os assinantes entravam na plataforma e votavam.

Todo dia uma candidata era eliminada, até chegarem as três últimas candidatas que receberam votos até às 20h de domingo, elegendo a Maitê em primeiro lugar com 53% dos votos, Anni em segundo lugar com 28,8% dos votos e Lara em terceiro lugar com 11,9% dos votos.

Todos os dias os assinantes recebiam uma foto diferente da vagina da candidata, sem revelar de quem era a parte íntima, ou seja, os candidatos só analisavam a foto da vagina em si, até que a vencedora fosse revelada.

Nas redes sociais, Maitê comemorou a vitória no concurso e agradeceu aos seguidores. Ao ND+, a modelo comentou que “Foi uma felicidade enorme, apesar de todas as gurias que estavam na disputa serem lindas, poder ganhar esse concurso e saber da repercussão que o mesmo está tendo e como vai me ajudar no meu trabalho é uma satisfação enorme”.

A modelo já conhecia o trabalho de Ana na Internet e decidiu participar do concurso. “Por conhecer a Ana e saber o tamanho dela no mercado de quem produz conteúdo sensual, por ela ser famosa eu vi uma ótima oportunidade de mostrar meu trabalho e crescer principalmente nas redes sociais com a repercussão do concurso, pois todo projeto da Ana explode”, reforçou Maitê.

Leiloeira de virgindade criou concurso

Parece que ‘Miss Bumbum’ é coisa do passado. No que depender da influenciadora digital Ana Otoni, que vive em Balneário Camboriú, os concursos de beleza no Brasil estão prestes a ganhar contornos mais ousados. Literalmente.

Isso porque ela, que já escreveu contos eróticos e tentou leiloar a própria ‘virgindade’ por R$ 800 mil após se submeter a uma ninfoplastia, acaba de lançar um concurso que vai pagar R$ 5 mil para a dona da vagina mais bonita do Brasil. A final do concurso será dia 25 de novembro. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Portal Em Off.

“Tenho um perfil de conteúdo adulto há dois anos com fotos e vídeos sensuais e já estava ficando monótono só comigo e minhas alunas. A intenção foi dar uma esquentada na produção colocando outras ‘pepecas’ porque os assinantes já estavam cansados de ver a minha. Fiquei surpresa com a procura, ainda mais que o prêmio não é tão alto assim e já tem uma lista com nomes esperando para o próximo concurso. Vou fazer de c*”, contou ela à coluna.

Ana também detalhou as regras da competição. “A primeira etapa foi a seleção. Recebi muitas fotos das ‘pepecas’ e de todos os ângulos. Coloquei no meu perfil de conteúdo adulto e os assinantes escolheram as primeiras 16. Eu faço a pose, os closes e os ângulo diferentes, elas reproduzem direitinho e começa a votação. A cada fase, três são eliminadas”, explica ela.

Para ter acesso ao concurso, os assinantes precisam pagar um taxa mensal de R$ 69. Segundo Otani, no Instagram é possível ver o rosto e saber até algumas curiosidades sobre as candidatas.Rifa da virgindade não deu certo

Apesar do burburinho causado pelo leilão da virgindade, segundo Ana, a rifa não deu certo por caracterizar crime de exploração sexual. Na entrevista, ela relembrou o motivo de ter feito a ninfoplastia.

“Eu tinha feito a cirurgia para agradar um ex-namorado que morava em Natal. Mas recebi fotos de uma menina transando com ele. Fiquei possessa e ameacei colocar fogo no escritório dele. Acabei presa. Daí um amigo meu deu a ideia de fazer a rifa da ‘virgem mais experiente do Brasil’. Perdi a virgindade depois, e foi por amor’, finalizou.