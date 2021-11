Conheça o sinal que viralizou no TikTok e salvou adolescente de sequestro nos EUA

Uma adolescente de 16 anos da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi resgatada de um sequestro na quinta-feira (4) após usar um sinal com as mãos muito popular na rede social TikTok, que indica violência doméstica.

De acordo com a polícia do condado de Laurel, no estado de Kentucky, a garota estava dentro de um Toyota prateado quando fez o sinal para um motorista de um outro carro que, ao ver que um homem mais velho dirigia o veículo, logo acionou a polícia, afirmando que a adolescente “parecia estar em perigo”.

