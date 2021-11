Contagem regressiva: confira fotos cedidas ao ContilNet de acreanos no Estádio Centenário, palco da Libertadores

Faltam poucos minutos para a grande partida Flamengo x Palmeiras, na final da Libertadores. Acreanos estão em Montevidéu, neste sábado (27), para conferir de perto o duelo de clubes brasileiros.

O Estádio Centenário, palco da competição, fica em Montevidéu, no Uruguai, e ganhou uma nova iluminação inteligente para o duelo. Os torcedores Ismael Silvestre, que trabalha em uma concessionária do Acre; e Lincoln Farias e Lincoln Farias Filho foram alguns dos acreanos que compartilharam sua emoção com nossa reportagem.

Confira fotos: