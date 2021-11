Controle a ansiedade, estresse e pressão com esse chá poderoso; cem vezes mais potente que um calmante

O que o chá da folha de chuchu tem de melhor e que ninguém sabe ou até desconhece? Além de ter um sabor muito agradável, o chá pode trazer vários benefícios para a saúde e melhorar alguns problemas do nosso corpo.

As propriedades benéficas

O chá tem propriedades que beneficiam o corpo e a mente, como a função diurética, ajudando a combater a retenção de líquidos. Ele também é um estimulante natural que ajuda a combater a ansiedade, o estresse e a depressão.

Influência sobre a pressão

O chá de chuchu também tem a capacidade de ajudar a controlar a pressão. Ele ajuda a reduzir a frequência cardíaca e a necessidade de fazer exercícios físicos. Esses efeitos acontecem porque o chá aumenta a circulação sanguínea e melhora o metabolismo.

Cem vezes mais potente que o calmante

O chuchu um membro da família das Aráceas e destaca-se pela sua elevada concentração de flavonoides, substâncias fitoquímicas que possuem potencial antiinflamatório, antimicrobiano e antioxidantes.

Melhora a saúde cardiovascular

Os chás de chuchu são excipientes utilizados nos medicamentos tradicionais para tratar as doenças do coração, da artéria ou do fígado. Com a ajuda dele, a eliminação de líquidos causada pelas intolerâncias ao açúcar, ao glúten e ao álcool é favorecida e a circulação do sangue é intensificada.

Como preparar o chá de chuchu

Coloque a água em um recipiente e leve ao fogo. Adicione quatro folhas de chuchu e deixe ferver por dez minutos. Quando passar esse período, desligue o fogo e tampe, deixando descansar até amornar. Coe e consuma durante o dia. Caso prefira, adicione rodelas de limão e cubos de gelo para dar um gosto mais especial.