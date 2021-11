Convocação da Polícia Civil, acidente com veículo da Emurb e nova presidente do IMC; veja mais lidas

Confira as matérias que mais repercutiram nos últimos dias na nossa retrospectiva semanal.

SEGUNDA-FEIRA

Alex Thomas elabora lista com 15 acreanas que poderiam ter reinado como Miss Brasil; veja!

Com as noticias envolvendo o resultado do Miss Brasil 2021, a coluna de hoje é especial. Ficamos na torcida pela acreana Juliana Melo, que nos representou no concurso que aconteceu na tarde de domingo (7), e com resultado oficial divulgado somente na terça-feira (9), onde iremos conhecer a nova Miss Brasil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

PF prende mais dois em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro; mandados no AC e sete estados

A Polícia Federal deu cumprimento, no último fim de semana, a mais dois mandados de prisão em aberto relacionados à Operação Carga Prensada, deflagrada no dia 15 de setembro deste ano, no Acre e outros sete estados. De acordo com informações de sites locais de Rondônia, o alvo é uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas em larga escala, lavagem de capitais, tráfico de armas e outros delitos vinculados. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Acreana faz ensaio sensual na Avenida Paulista para comemorar 50 mil seguidores: “Estava sensual, nua e ousada”

Moradora do bairro do 15 no Acre, Chayenne Crystine deixou o estado em 2017 para morar em São Paulo. Rainha do Bloco Carnavalesco Unidos do Fuxico, bloco do seu bairro no estado natal, a acreana retorna em 2022 para brilhar na frente da bateria do bloco acreano. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson anuncia convocação de aprovados no cadastro de reserva do Idaf e Polícia Civil

O governador Gladson Cameli determinou nesta quarta-feira (9), a convocação de aprovados no cadastro de reserva dos concursos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e Polícia Civil do Acre (PC/AC). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

De Porto Acre para passarelas internacionais: acreana bomba na Alemanha e divulga fotos de tirar o fôlego

Natural de Porto Acre, a acreana Danielle Knidel Soares, de 31 anos é destaque nas passarelas da Alemanha. Em suas redes sociais, a geminiana compartilha com seus seguidores sua rotina de trabalho no mundo da moda. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

PEC dos Precatórios é aprovada em segundo turno; veja como votou bancada acreana

A Câmara dos Deputados aprovou por 323 votos a 172 e uma abstenção, em segundo turno, o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. A votação ocorreu na noite desta terça-feira (9), em segundo turno, o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Veículo da Emurb cai de ponte, vítima fica presa em ferragens e helicóptero é acionado para resgate

Uma caminhonete com três profissionais da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) caiu dentro de um igarapé localizado no Ramal “Vai se ver” da Transacreana, na tarde desta quinta-feira (11). O veículo despencou de uma ponte. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Cantora e compositora, nova presidente do IMC no Acre se apresenta como ‘serva do Deus Altíssimo’

Quem assume a presidência do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre (IMC) é a pedagoga Maria Joicilene da Silva Nobre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Em um mês, Acre tem melhor desempenho do país em vendas do comércio, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (12) uma avaliação sobre as vendas do comércio varejista em todo o país. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson defende Bittar sobre orçamento suspenso no STF e critica outros políticos: “É hora de união”

O governador Gladson Cameli usou o seu perfil nas redes sociais para sair em defesa do senador Marcio Bittar, nesta sexta-feira (12), e criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a suspensão do pagamento de emendas do relator do orçamento. CONFIRA NA ÍNTEGRA.