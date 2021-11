Corinthians x Chapecoense: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Lanterna da competição, a Chapecoense entra em campo sem técnico e cada vez mais perto da Série B. Pintado pediu demissão na última terça-feira alegando insatisfação com comentários que ouviu após a derrota para o Bahia, e deixou o clube alviverde junto com o executivo Carlos Kila. Por enquanto, o time será comandado interinamente pelo auxiliar Felipe Endres.

Transmissão: o Premiere mostra a partida para todo o Brasil, com narração de Everaldo Marques e comentários de Alexandre Lozetti e Roque Jr.

O Corinthians volta a ter à disposição o zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão diante do Internacional. Ele formará a dupla com Gil. No gol, com a ausência do goleiro Cássio, que está suspenso, o jovem Matheus Donelli, de 19 anos, fará sua estreia em Campeonatos Brasileiros. Titular no Sul, Gabriel deve perder vaga no meio-campo. Cantillo e Du Queiroz são opções no setor.