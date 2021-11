20 ingressos para show do Gustavo Lima serão sorteados para quem se vacinar contra Covid-19 em mutirão na Capital

Para fomentar a aplicação da vacina contra a Covid-19, a coordenação do Programa Nacional de Imunização do Acre (PNI), vai sortear 20 ingressos para o open bar do show do Gustavo Lima, que ocorre no dia 1º de dezembro, para quem se vacinar durante o mutirão de vacinação que ocorre em frente ao Palácio Rio Branco neste sábado (20).