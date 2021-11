CRCAC promove eleições para novos conselheiros

As eleições para renovação de 2/3 dos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) serão realizadas nos dias 23 e 24 de novembro.

Com voto pessoal, secreto e obrigatório, o profissional eleitor exercerá seu direito por meio de plataforma on-line, a exemplo dos processos eleitorais anteriores dos CRCs, através do site https://www.eleicaocrc.org.br.

Para o atual presidente, Wellington Chaves, é importante o voto de cada profissional da contabilidade, por se tratar da oportunidade de melhorar cada vez mais o papel do Conselho na região. “O objetivo é fortalecer a nossa classe e o nosso conselho”, afirmou o presidente do CRCAC.

No Estado, apenas uma chapa concorre às eleições para o período de 2022/ 2025. A Chapa 1 trouxe reflexões sobre os novos desafios, as necessidades e a realidade da profissão no Acre para apreciação daqueles que estão aptos a votar.