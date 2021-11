Criança de 1 ano morre após explosão em churrasqueira; a mãe também foi atingida no acidente

Uma garotinha de apenas um ano morreu nesta última terça-feira, 9 de novembro, após ter sofrido graves queimaduras. A criança ficou com 90% do corpo queimado após uma explosão de churrasqueira de disco que é abastecido a álcool. O acidente aconteceu na residência da família, que fica localizada em Juara, cerca de 694 km da cidade de Cuiabá.

A mãe da menina também se machucou e ficou com 60% do corpo queimado. Geise Torres, de 30 anos, ainda está internada. A tia da pequena Helena do Nascimento, Adriana Portes, disse em uma entrevista concedida ao portal de notícias G1 que os familiares estavam reunidos para um churrasco.