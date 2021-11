Criança de 11 anos é ferida com tiro na cabeça no interior do Acre; estado de saúde é gravíssimo

Uma criança de 11 anos foi ferida com um tiro acidental na cabeça, na manhã desta quinta-feira (25), em uma colônia localizada no km 62 da BR-364, na Vila Campinas, no município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações de membros da família, a criança estava mexendo em um rifle que é usado pela família para caçar. Ao pegar na arma de fogo, a vítima não percebeu que estava carregada e acabou disparando de forma acidental no próprio olho direito.

Após o ocorrido, os pais pegaram a criança e levaram aos Hospital da Vila Campinas, que deu os primeiros socorros e levou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. No caminho foi necessária a intervenção e interceptação da ambulância de suporte avançada, que ajudou no transporte da vítima até o PS de capital, com o estado de saúde gravíssimo.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Acre.