Criança de 8 anos é atacada por três cães da raça pit bull e é salva por familiares em Rio Branco

Durante o atendimento, a criança disse aos socorristas: “Se eu morrer quero que diga pra minha mãe que a amo muito, diz também pro meu pai que está na colônia que ele é no melhor pai do mundo”.

Segundo informações de populares, a criança estava brincando no próprio quintal, quando foi surpreendida por três cachorros que saíram em um portão que estava aberto, que dá acesso a casa da tia da criança. Após ver o ataque, familiares foram lá e conseguiram tirar os animais de cima da vítima. A criança recebeu mais de 20 mordidas em várias partes do corpo, como cabeça, face, orelha, braços, costas, pernas e nariz.

Um menino de 8 anos foi atacado e mordido por três cachorros Pit Bull, na manhã desta sexta-feira (5), no terreno de uma residência localizada na rua 11 de março, no bairro Placas, em Rio Branco.

