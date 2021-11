Criminoso tenta fugir da PM e é baleado em Rio Branco; comparsa é preso

O criminoso Diego André do Nascimento, 23 anos, foi ferido com um tiro após reagir a prisão, na noite deste sábado (27), no Loteamento Farhat, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Diego e um comparsa ainda não identificado estavam no interior de um carro modelo Fiesta de cor branco, quando ameaçaram populares na região do Loteamento Farhat. Com medo, a comunidade acionou a Polícia Militar via Copom, que ao ver o veículo, tentou fazer uma abordagem, mas os bandidos não obedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga.

Foi feita uma perseguição policial e quando o carro foi interceptado por outra guarnição que de apoio, Diego desceu já com um simulacro (arma de brinquedo) em punho e apontou para os militares, que acabaram efetuando um disparo que acertou o meliante da perna direita. A bala se alojou nas nádegas do assaltante. Após ser atingido, Diego caiu no cão e o comparsa dele acabou se entregando para a polícia e foi preso em flagrante. O veículo utilizado na ação foi apreendido.

Os próprios PMs acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimento ao criminoso que foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Após receber alta médica, Diego vai ser encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) na Cidade do Povo, onde responderá pelos seus crimes.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).