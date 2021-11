Criminosos usam nome de assessora da Prefeitura de Rio Branco para pedir dinheiro no WhatsApp

“Meu celular caiu no chão e trincou o vidro. Daí, eu deixei na assistência técnica e vou pegar só amanhã. Estou com esse número provisório, qualquer coisa me chama aqui”, diz um trecho.

Nas mensagens trocadas, eles afirmam que a jornalista estaria com o número provisório após um problema no telefone.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!