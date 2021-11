Dançando ‘na boquinha da garrafa’ com o pé quebrado, deputada Jéssica Sales vai parar na capa do Extra

“A deputada federal Jéssica Sales (MDB-AC) publicou um vídeo neste domingo dançando ‘na boquinha da garrafa’. A imagem mostra a parlamentar – com o pé quebrado – fazendo a coreografia da música que ficou famosa no país na década de 1990”. O enunciado é uma manchete do jornal Extra, um dos maiores do Rio de Janeiro e com alcance nacional.

https://web.facebook.com/dep.jessicasales/videos/182489040719949/

De acordo com a publicação, o vídeo foi gravado em um apartamento, em Brasília. “Vestida com uma camisa do Flamengo e bermuda, a deputada se livrou da muleta, colocou o pé quebrado e imobilizado em cima da cadeira, e mostrou o gingado”, completa o material.

Os seguidores da parlamentar reagiram de forma bem-humorada. “Desse jeito vai machucar é o joelho deputada kkkkk se aquiete”, escreveu um. Outra afirmou que “já já você está de volta à suas atividades”.

Cirurgia

Jéssica se machucou andando de skate na pista de uma praça pública de Rio Branco, em 13 de outubro e passou por uma cirurgia.

Como é possível ver no vídeo, a deputada ainda está com o pé imobilizado e se recupera da lesão.