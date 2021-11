Daniel Alves chega de chinelo para apresentação oficial no Barcelona: “Sentimento indescritível”

– Não importa o que está atrás (da camisa), mas o que está dentro. Mas eu mandei uma mensagem para Iniesta para pedir sua permissão e mostrar-lhe meu respeito – contou o brasileiro, que também disse que a escolha do número foi uma homenagem ao búlgaro Hristo Stoichkov, outro célebre atleta culé que vestiu a 8 no passado.

Como não conseguiu liberação da La Liga para ser inscrito fora da janela da transferências, Daniel Alves só poderá estrear pelo Barcelona em 1º de janeiro de 2022 (duelo contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol). Até lá, o jogador vai adquirir a melhor forma e ajudar Xavi com sua experiência entre os jovens jogadores do atual elenco culé.

Daniel Alves jogou entre 2008 e 2016 no Barcelona, por oito temporadas. Foram 391 partidas com a camisa do clube, 23 gols marcados, 77 assistências e 23 títulos, entre eles três edições da Liga dos Campeões e seis taças do Campeonato Espanhol. Ele é o segundo estrangeiro com mais partidas pelo Barça, atrás apenas de Lionel Messi.

Questionado sobre qual é a diferença do Daniel Alves de 2008 para o de 2021, o lateral disse: