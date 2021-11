De ajudante de copeiro a jurado no Masterchef: conheça o chef acreano que virou Embaixador da Gastronomia Brasileira

O chef de cozinha acreano, Deocleciano Brito começou a trabalhar ainda criança, quando tinha cerca de 10 anos como ajudante de copeiro na já extinta empresa aérea Vasp, em Rio Branco. Ali, naquela cozinha começava a surgir um sonho, que foi interrompido algumas vezes, mas quis o destino que Deocleciano fosse, mais tarde, se tornar um renomado chef, reconhecido e respeitado nacionalmente.

Em entrevista ao ContilNet, Brito contou parte de sua trajetória, em 2015 recebeu o Prêmio Dólmã, uma espécie de Oscar da gastronomia, depois disso, foi jurado do Masterchef e viu sua vida mudar desde então, e agora se divide entre sua função de empresário, sendo dono do Espaço Inspiração Gourmet, em Rio Branco, e diversas participação em eventos internacionais onde ministra cursos, palestras e leva a gastronomia acreana para as mais variadas partes do mundo.

Este ano, o chef, que já recebeu o titulo vitalício de Embaixador da Gastronomia Brasileira, concorre na pelo terceiro ano ao Prêmio Dólmã, na categoria nacional, como representante do norte. Para votar basta acessar o site do evento CLICANDO AQUI.

Assista a entrevista completa: